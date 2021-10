Pourquoi cet expert en céphalopodes est impressionné par la marque Seattle Kraken, alors que l’équipe de la LNH fait ses débuts sur la glace

Cette pieuvre rouge du Pacifique oriental appartient à la même famille que le calmar, la seiche et le kraken. (Laboratoire UW de neurosciences comparatives des systèmes photo)

Avec la franchise de hockey Seattle Kraken qui fait ses débuts dans la LNH mardi, beaucoup de gens ont des céphalopodes en tête.

Cela inclut David Gire, chercheur sur le poulpe et neuroscientifique à l’Université de Washington qui joue également au hockey.

« Le Kraken a vraiment fait un excellent travail pour marquer leur équipe », a déclaré Gire à . lundi.

Un kraken est un monstre marin géant avec des racines dans le folklore scandinave. Les légendes du monstrueux kraken ont probablement pour origine l’observation du calmar géant, connu pour atteindre 43 pieds de long.

David Giré. (Photo de l’Université de Washington)

Et comme le kraken, ils sont insaisissables. Le premier calmar géant n’a été filmé pour la première fois dans son habitat en haute mer qu’en 2013. Un spécimen a été expédié sur la glace d’Alaska à l’Université de Washington en 2002. Et personne n’a été connu pour en voir un dans les eaux du nord-ouest du Pacifique, a déclaré Gire – au moins à sa connaissance.

Donc, pour comprendre le calmar géant, ou kraken, il est préférable de regarder leurs cousins ​​plus accessibles.

Gire étudie des créatures telles que la pieuvre géante du Pacifique, qui atteint généralement 16 pieds de diamètre à maturité et se trouve dans les eaux de Puget Sound.

Compte tenu de son amour pour le hockey, Gire peut discerner des similitudes avec le kraken et le sport que peu d’autres peuvent faire. Les armes de la bête sont essentielles, a-t-il déclaré. C’est là que se trouve la majeure partie du cerveau, avec de petits ganglions (ensemble de neurones) situés derrière chaque ventouse dans le bras.

« Il s’avère que les ganglions fonctionnent en fait de manière semi-autonome, ils contrôlent donc le mouvement local du bras et ils détectent également ce qui se trouve autour du bras », a déclaré Gire. « Ils peuvent sentir, goûter et toucher. »

Et cela ressemble au fonctionnement d’une équipe de hockey, a déclaré Gire, professeur adjoint au département de psychologie de l’UW.

«Tous ces ganglions doivent travailler ensemble pour contrôler le bras, de la même manière qu’on pourrait imaginer qu’une bonne équipe de hockey devrait travailler ensemble, où il y a six personnes indépendantes sur la glace, essayant toutes de travailler ensemble pour arriver à un but », a-t-il déclaré. « Comme pour le bras de poulpe, ils vont coordonner leurs mouvements les uns avec les autres. Mais ils sont aussi tous capables de prendre leurs propres décisions.

Si un joueur de hockey est comme un ganglion, un mini-cerveau et que l’équipe est comme un bras de pieuvre, qu’en est-il de l’entraîneur ?

« Il n’y a pas de communication directe de l’entraîneur à un joueur pendant le match, c’est une sorte de guidage indirect à faible bande passante vers l’équipe », a déclaré Gire. « Et c’est similaire à la façon dont le cerveau de la pieuvre interagirait avec les bras. »

Gire a expliqué que le cerveau central d’une pieuvre a peu de connexions avec les bras, ne permettant qu’une orientation générale, telle que la direction générale à suivre. modèle d’un céphalopode coordonné », a-t-il déclaré.

Le pull Seattle Kraken. (Image du Kraken de Seattle)

Gire apprécie que le Kraken ait apporté à ses créatures préférées un bref moment de gloire. Et il aime le hockey.

Enfants, Gire et ses frères ont participé à un concours pour nommer la nouvelle équipe de hockey de San Jose. Ils ont inscrit le nom de leur équipe de football, les Sharks, remportant le concours avec des centaines d’autres enfants qui ont choisi le même nom. «Nous avons pu rendre visite au gars qui dirigeait l’équipe et rencontrer certains des joueurs. C’était plutôt cool. Cela m’a vraiment fait entrer dans le hockey », a déclaré Gire. Et il joue depuis. Il a hâte d’assister à un match Sharks-Kraken à l’avenir.

Les recherches de Gire ont été présentées dans des documentaires sur les profondeurs, le Science Friday du WNYC et à TEDxSeattle. Il a partagé un peu plus de science et de connaissances sur les céphalopodes avec . ci-dessous.

. : Comment chasse le poulpe ?

David Giré: Nous avons beaucoup travaillé sur la façon dont ils capturent leurs proies dans l’obscurité, car beaucoup d’espèces locales chassent la plupart du temps la nuit. Et donc ce que nous avons trouvé, c’est qu’il semble que les drageons vont en quelque sorte lancer l’attaque sur les proies.

Les pieuvres peuvent également coordonner leur mouvement pour s’approcher, par exemple une crevette se déplaçant rapidement, d’une manière qui ne l’effraie pas. Donc ils savent qu’il est là, mais ils ne peuvent pas le voir, et pourtant ils sont capables de bouger leurs bras assez habilement pour l’entourer et éventuellement le manger.

L’une des choses que nous étudions est de savoir comment les bras peuvent si bien se coordonner lorsqu’ils fonctionnent réellement comme ce genre de petits cerveaux semi-autonomes qui se coordonnent tous les uns avec les autres sans réel contrôle direct et exact de ce que chacun fait. .

Gire collecte des spécimens de poulpe pour la recherche, puis les relâche plus tard dans Puget Sound. (Photo UW)

GW : Pourquoi étudier l’esprit de la pieuvre ? Vous le comparez à un système émergent, dans lequel les propriétés du tout émergent des parties.

Gire : Je pense que c’est très similaire à la façon dont notre cerveau fonctionne réellement… Je pense que vous avez ce modèle émergent où si vous avez beaucoup de petits cerveaux semi-intelligents [octopus ganglia] en interagissant les uns avec les autres, vous pouvez générer un comportement beaucoup plus complexe à partir de l’ensemble du système. Je ne pense pas qu’on puisse mettre une électrode dans une pieuvre et dire que c’est là qu’elle prend sa décision. Et l’inconvénient pour nous, lorsque nous étudions les vertébrés comme les humains, c’est que tout ce genre de chaos intéressant se passe à l’intérieur du crâne, où c’est vraiment difficile à voir. Mais avec la pieuvre, avec les deux tiers de ses neurones dans ses bras, l’intéressant chaos des interactions entre réseaux de neurones se déroule là où vous pouvez le voir [measure it with electrodes]. Et donc, c’est un animal vraiment cool à étudier dans ce sens.

À votre avis, qu’est-ce que c’est que d’être une pieuvre ?

Gire : C’est l’une de ces questions que nous aimons poser parce que cela vous fait vraiment penser à ce que ce serait de ne pas pouvoir contrôler directement votre corps. Quand je parlais du cerveau distribué de la pieuvre, un collègue du département qui étudie la vision humaine a dit que si vous voulez penser à ce que ce serait d’être une pieuvre, pensez aux personnes qui ont un cerveau divisé. Ils [physicians] section le corps calleux [which connects the two brain hemispheres], généralement à cause d’une épilepsie réfractaire. Et quand ils font cela, les deux côtés du cerveau fonctionnent en fait indépendamment. Vous avez donc presque ce que les philosophes et les philosophes des sciences pourraient appeler une véritable conscience divisée.

Alors les pieuvres ont une conscience divisée ?

Gire : Il y a des études cognitives sur les personnes atteintes de cette maladie où il semble qu’il y ait une personnalité et une approche d’un côté du cerveau et une autre de l’autre côté. Ils traitent différents types d’informations. Étendez un cerveau humain divisé des milliers de fois, et vous vous rapprochez probablement un peu plus de ce à quoi pourrait ressembler leur monde.

Les céphalopodes sont-ils de plus en plus répandus dans le monde en raison du changement climatique et des modifications des écosystèmes, comme le suggère une étude ?

Gire : Je ne pense pas qu’il y ait un moyen vraiment défini pour nous de le savoir. Mais ce que les céphalopodes ont pour eux, c’est qu’ils ont un temps de génération court et qu’ils produisent des milliers de descendants. Si vous vouliez créer un animal capable de s’adapter rapidement à un nouvel environnement, les céphalopodes sont une bonne espèce pour cela. Tous ces descendants vont avoir une variabilité génétique, et vous pouvez donc avoir des descendants qui pourraient avoir une sorte de polymorphisme [genetic change] pour les laisser survivre dans un environnement légèrement modifié. Et donc la population pourrait simplement se tourner vers ces gars-là. Ils sont capables de s’adapter rapidement aux environnements et c’est donc probablement ce qui leur permettrait de prospérer à mesure que les choses changent.

D’autres chercheurs ont suggéré que le calmar géant de Humboldt – également connu sous le nom de diable rouge – est de plus en plus répandu dans les eaux du nord-ouest du Pacifique. Avez-vous observé cela?

Gire : Au fur et à mesure que le réchauffement climatique progresse, malheureusement, la plage dans laquelle les Humboldts peuvent fonctionner commence à s’étendre. Je dis malheureusement parce que ces écoles, quand elles entrent dans un écosystème, elles vont juste manger de tout.

Ils montent et descendent la côte est de la Californie et descendent jusqu’au Mexique, mais à mesure que la température de l’eau change, vous pouvez imaginer qu’ils commenceront à s’étendre vers le nord, ce qui n’est pas si grand. Je n’ai pas entendu parler de quoi que ce soit dans les domaines que nous étudions, mais je ne serais pas surpris si leur gamme commence à s’étendre.

Parlez-nous du calmar géant.

Gire : Ils ont cet écran couleur vraiment intense qu’ils clignotent les uns aux autres. Ils font toujours ça dans ces écoles géantes. Je ne sais pas si quelqu’un comprend vraiment ce qui les pousse à le faire. Je pense que c’est une forme de communication. Les couleurs sont juste dramatiques, on dirait presque qu’elles sont fluorescentes, cela peut couvrir toute la gamme de couleurs.

Ce qui les rend si terrifiants en tant qu’habitant des profondeurs, c’est qu’ils opèrent dans ces écoles massives. Vous avez des milliers d’individus et ce groupe géant qui voyagent ensemble, puis pendant la journée, ils s’enfoncent dans l’océan. Et puis la nuit, ils remontent à la surface, en quelque sorte tout droit sortis d’un film d’horreur. Ils sont individuellement de la taille d’un humain. Imaginez un millier de créatures voraces, de taille similaire à une personne, entourant un bateau et se débattant dans l’eau.

Ces calmars attaqueront-ils les plongeurs ?

Gire : Pas que j’en ai entendu parler… ce n’est pas vraiment dans la tradition de la plongée.

En quoi les poulpes sont-ils différents des calmars ?

Gire : Ils ont en quelque sorte commencé avec la même boîte à outils, probablement dans un truc de type nautile ancestral. Mais alors qu’ils se sont diversifiés et sont entrés dans ces niches écologiques, ils ont commencé à obtenir leur propre type de personnalité et des traits qui les distinguent vraiment. La pieuvre, parce qu’elle vit au fond de l’océan, utilise le camouflage pour se fondre dans son environnement et éviter d’être mangée par à peu près tout le reste de l’océan qui aimerait vraiment la manger.

Les calmars sont en pleine mer où ils peuvent se camoufler, peut-être avec un suivi pour paraître plus clair en bas et plus sombre en haut. Mais ils utilisent principalement ce chromatophore très étendu [colored cell] système pour communiquer entre eux. Si l’on s’intéressait davantage au traitement visuel rapide ou à la communication sociale via l’affichage visuel, l’étude du calmar serait bien meilleure. Mais leurs bras ont un niveau de complexité très différent de celui de la pieuvre, ils semblent faire un contrôle moteur beaucoup plus simple.

Savons-nous ce que les calmars se disent avec leurs écrans couleur ?

Gire : C’est vraiment certains des calmars et des seiches, ils ont juste ces étalages incroyables. Ils doivent s’envoyer une sorte de message, mais c’est difficile à décoder, probablement aussi parce qu’ils font partie de ces énormes groupes. Difficile de savoir qui parle à qui.

Et la pieuvre géante du Pacifique, qu’est-ce qui la rend différente ?



Gire : La pieuvre géante du Pacifique est très différente du calmar de Humboldt. Il a tendance à vivre seul presque toute sa vie, sauf pour se reproduire. Ils deviennent très gros. Les plus gros que les gens ont enregistrés étaient de l’ordre de quelques centaines de kilogrammes, plus gros qu’une personne. Ils peuvent grandir pour avoir des bras qui peuvent s’étendre sur une pièce de taille moyenne, plusieurs mètres de large. Ce sont ces espèces géantes qui ont évolué dans les profondeurs de l’océan, mais elles ont ensuite rayonné et vivent maintenant tout autour du Puget Sound.

Autour de l’endroit où nous les étudions, à Friday Harbor Labs dans les îles San Juan, les plongeurs les trouvent tout le temps. Vous pouvez dire quand vous avez trouvé où l’on vit parce qu’ils ont une petite grotte qu’ils font dans leur maison, et ils y vivront toute leur vie, puis sortiront et chercheront de la nourriture. Mais alors, ce sont des mangeurs vraiment salissants, alors ils laissent juste un tas d’ordures essentiellement devant leur maison. Si vous plongez, vous savez que vous avez trouvé une tanière de pieuvre géante du Pacifique si vous voyez un tas de coquilles vides de crabes et de crustacés juste assis en tas à côté d’un trou dans la roche.