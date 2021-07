Pourquoi cet ordinateur portable chinois à 379 € est l’un des meilleurs ordinateurs pas chers du moment | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs ordinateurs portables chinois de 2021 est réduit sur Amazon à seulement 379 euros grâce à un code de réduction. Nous vous expliquons pourquoi il est parfait pour étudier et travailler si votre budget ne vous le permet pas.

Bonne nouvelle pour ceux qui envisagent d’acheter un ordinateur portable Windows 10 pas cher : il existe une multitude de modèles chinois qui déferlent sur Amazon et qui sont surprenants en termes de qualité-prix, notamment de deux marques : Teclast et Chuwi.

Parmi ces derniers, il y en a un qui est aujourd’hui une bonne affaire, le Chuwi Gemibook Pro, que vous pouvez acheter pour seulement 379 euros en appliquant le coupon de réduction de 50 euros disponible, et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

De par ses spécifications et sa conception, il est un modèle plus qu’exceptionnel qui en vaut la peine, surtout pour les étudiants et les travailleurs à la recherche de bonnes performances et de polyvalence. Nous vous disons pourquoi.

Ultrabook tout-terrain avec un écran de 14 pouces et une résolution 2K, un processeur Intel Gemini Lake, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

12 Go de RAM, écran IPS 2K et SSD, entre autres fonctionnalités de premier ordre

Ce modèle est assez puissant pour ce qu’il coûte, avec un processeur Intel Celeron J4125 et 12 Go de RAM. De plus, il se distingue également par son écran et sa connectivité.

Seulement 1,5 kg, idéal à transporter dans votre sac à dos au travail ou à l’université

Cet ordinateur portable chinois de Chuwi est un ultra-léger à part entière. Il est très fin et ne pèse que 1,5 kg, un bon chiffre pour un écran de 14 pouces.

WiFi 6 : la meilleure connexion à domicile depuis 10 ans

Si vous ne savez pas en quoi consiste le WiFi 6, nous vous le disons ici. C’est une nouvelle norme qui améliorera votre connexion à la maison pendant au moins la prochaine décennie.

Conception métallique qui s’améliore lors du refroidissement des composants et de la ventilation de leur intérieur

Le châssis de cet ordinateur portable est entièrement en métal, ce qui est surprenant en raison de son faible coût. C’est un matériau haut de gamme qui améliore grandement le refroidissement.

Pas de touche , bien qu’il soit possible de la remapper

Bien qu’il n’ait pas de touche Ñ, vous pouvez le remapper dans les paramètres pour placer le clavier en espagnol. Il est conseillé de se procurer un pack d’autocollants pour cela.

Une carte graphique intégrée discrète mais gaming

Bien que son processeur Intel Celeron J soit discret, il dispose d’un Intel HD Graphics 600, de quoi faire tourner certains jeux pas trop gourmands, comme Valorant, Fortnite ou Minecraft.

