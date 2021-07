Pourquoi cet ordinateur portable Chromebook pour seulement 279 € est un achat parfait si vous êtes étudiant | La technologie

in

Chromebooks sont sans aucun doute une alternative abordable aux ordinateurs portables Windows, surtout si les applications Google que vous avez plus que suffisant pour travailler et étudier. L’un de ces modèles est fortement réduit sur Amazon.

Google met toute la viande à la broche depuis un an, précisément au moment le plus opportun : plusieurs Chromebooks sont arrivés en Europe juste au moment où la pandémie a déclenché la demande d’ordinateurs portables, et ils en ont profité.

Bien qu’il existe de nombreux modèles à vendre dans différents segments de prix, il y en a un qui se démarque particulièrement aujourd’hui, et c’est le Chromebook ASUS Z1500CN-EJ0400 proposé par Amazon pour seulement 279 euros.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles, surtout si vous êtes étudiant, ce modèle serait un achat pratiquement parfait.

Cet ordinateur utilise Chrome OS comme système d’exploitation. Il est très fin et léger, ne pèse que 1,43 kg et est idéal pour les étudiants en raison de sa sécurité et de sa polyvalence.

Il n’y a pas d’alternatives Windows pour moins d’argent

Pour les 279 euros que ça coûte en ce moment, il est tout simplement impossible de trouver mieux sur le marché, surtout si vous cherchez un modèle avec Windows 10.

Son poids le rend parfait pour le transport

Il ne pèse que 1,43 kg, donc si vous voulez qu’il il pour et de l’université ou au travail, il est une bonne option.

Chrome OS est beaucoup plus sécurisé que Windows, surtout si vous ne téléchargez que des applications depuis Google Play

Ce système d’exploitation est très similaire à Android. Vous pouvez installer des applications depuis Google Play en toute sécurité, bien que vous puissiez également le faire via APK.

Intégration transparente avec les services Google, y compris Gmail et le gestionnaire de mots de passe

Vous pourrez accéder à toutes les applications de cette entreprise avec votre compte Google. De plus, vous aurez également accès aux clés enregistrées sur Android.

Écran Full HD, et pas vraiment petit : 15,6 pouces

Normalement, les ordinateurs portables les moins chers ont tendance à avoir des écrans de 13″, mais ce n’est pas le cas avec ce Chromebook ASUS.

Puissance modeste, mais plus que suffisante pour vous permettre de maîtriser Chrome OS

Bien que votre Intel Celeron N3350 soit un processeur d’entrée de gamme, il est livré avec 8 Go de RAM. Ce sont deux détails qui garantissent la fluidité dans un OS peu exigeant comme Chrome OS.

