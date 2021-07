Pourquoi cet ordinateur portable de jeu GTX 1650 de 16 Go de RAM est parfait pour presque tous les utilisateurs | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il y a peu de stock de cartes graphiques et d’ordinateurs de bureau, bien qu’il existe encore des ordinateurs portables de jeu haut de gamme à des prix compétitifs. L’un d’eux, l’ASUS TUF 15, est également en vente sur Amazon.

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui recherchent un ordinateur portable de jeu, et c’est qu’il existe encore quelques ordinateurs de ce type à un prix plus qu’abordable, quelque chose qui permet de tirer parti, par exemple, des possibilités du Game Pass ou des nombreuses magasins de jeux numériques qui sont revenus sur PC comme plate-forme alternative aux consoles.

Spécifique, il existe un ordinateur portable de jeu qui est maintenant l’une des meilleures options sur le marché, du moins tant qu’Amazon le vend pour seulement 699 euros, soit environ 200 euros en dessous de son prix d’origine.

Nous vous disons pourquoi cela ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN042 C’est une très bonne option si vous cherchez un ordinateur portable avec lequel jouer.

Écran Full HD à 144 Hz

Le taux de rafraîchissement d’un écran compte et cela se voit, et dans ce cas il est de 15,6 pouces à 144 Hz, donc l’expérience promet d’être fluide au maximum.

Processeur Intel Core i5 de 10e génération : puissance et efficacité pour étendre votre batterie

En plus de 16 Go de RAM et d’une GTX 1650, cet ordinateur portable équipe l’un des derniers i5, qui permet également à la batterie de s’allonger jusqu’à 12,5 heures.

Clavier à courte portée et rétroéclairé RVB conçu pour les jeux

Le clavier est personnalisable avec une lumière RVB, également avec une course courte et une assez bonne sensation tactile, comme dans les autres ordinateurs portables ASUS.

WiFi 6 : connectivité au plus haut niveau depuis de nombreuses années

Le WiFi 6 est venu pour rester pendant au moins une décennie, donc cet ordinateur portable fait un saut qualitatif significatif à cet égard.

Assez plus mince que les ordinateurs portables de jeu habituels

Les ordinateurs portables de jeu sont généralement épais et lourds. Celui d’ASUS est considérablement plus léger et plus fin que d’habitude, et c’est un plus.

Sans Windows, mais avec une installation facile

Un inconvénient majeur est qu’il n’a pas de système d’exploitation pré-installé. Cela dit, il est facile d’installer Windows 10 avec ce tutoriel.

