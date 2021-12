Pourquoi cet ordinateur portable Honor avec 16 Go de RAM et 100 € de réduction est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire en ce moment | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

On vous explique pourquoi le nouvel ultrabook Honor a tout ce dont vous avez besoin pour être sans aucun doute l’un des meilleurs ordinateurs portables professionnels du moment.

C’est probablement le meilleur moment pour acheter un ordinateur portable, surtout si vous voulez travailler avec un ultrabook, et il y a pas mal de nouveautés et de réductions dans le catalogue des principales marques, par exemple avec les MacBook d’Apple, mais aussi avec d’autres modèles comme les Matebooks de Huawei.

Il existe d’autres fabricants qui se sont lancés dans le secteur, comme Honor, qui vend déjà en Espagne l’un de ses meilleurs ordinateurs portables, le MagicBook Pro, conçu pour les professionnels et avec un prix désormais bien inférieur grâce à une offre d’Amazon. Il a coûté 699 euros (-100 euros) avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il est l’un des meilleurs PC en termes de rapport qualité-prix.

Avec Ryzen 5 de 4e génération, 16 Go de RAM et un poids très léger, ce portable est idéal pour travailler, étudier et même jouer en déplacement.

Grand écran FullView de 16,1 pouces

Poids de seulement 1,7 kg

Ryzen 7 et 16 Go de RAM pour une puissance maximale

Windows 10 évolutif vers Windows 11

11 heures de batterie et charge rapide à 65W (avec chargeur inclus)

Améliorations importantes de la confidentialité

