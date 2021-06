Pourquoi cet ordinateur portable Huawei de seulement 499 € peut mettre les MacBooks en difficulté | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable qui pèse peu et offre de bonnes performances, il y a une vie au-delà des Apple MacBook. Par exemple, parmi les MateBook de Huawei, il existe des modèles très bon marché et plus que concurrents.

Lorsqu’il s’agit d’acheter un ordinateur portable, notamment pour le travail ou pour les étudiants, les MacBook sont une référence pour leur design, pour leur faible poids et aussi pour la fluidité de macOS, même si leur prix est évidemment très élevé.

Si vous avez un budget un peu court, il existe des modèles qui valent également la peine. C’est le cas de Huawei Matebook D 15, avec un écran plus grand, un poids très faible (1,5 kg) et Windows 10 comme système d’exploitation. À l’heure actuelle, en plus, il est réduit à 499 euros avec Intel Core i3 comme processeur.

La maîtrise de Windows avec ce processeur et avec SSD est généralement excellente, donc cet ordinateur portable Huawei est une bonne alternative pas chère aux MacBooks. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles cela peut être dit.

Coûte moins de la moitié du prix d’un MacBook

À l’heure actuelle, le MacBook le moins cher est le modèle Air 2020, mais son prix dépasse de loin les 900 euros. Les 499 euros que coûte le MateBook D 15 dans la boutique Huawei, c’est moins de la moitié.

Avec lecteur d’empreintes digitales

La reconnaissance biométrique est nettement plus sécurisée et plus rapide que les clés, et cet ordinateur portable l’a. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales pour se connecter rapidement à Windows 10.

87% d’écran

L’écran des ordinateurs tels que les MacBooks est généralement de 13,3 pouces. Dans ce cas, nous parlons d’une taille de 15,6 ” qui est également beaucoup plus utilisée, puisque le panneau occupe jusqu’à 87% de la face avant.

Vous n’aurez pas à couvrir la caméra

Le Matebook D 15 va encore plus loin en matière de confidentialité, et c’est qu’il dispose d’une caméra rétractable. Lorsque vous ne l’utilisez pas, il se cachera automatiquement sous le châssis. Vous n’aurez donc pas à le couvrir.

Certaines fonctionnalités compatibles avec Windows

Windows 10 s’est beaucoup amélioré en fluidité et en stabilité ces dernières années. De plus, avec les nouveaux Intel Core et SSD, encore plus. Ce Matebook D15 a les deux, donc le système d’exploitation va comme un coup.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.