Pourquoi cette baisse est une opportunité d’acheter des actions DKNG

La pandémie n’a pas pu arrêter la croissance de la société de paris en ligne et de sports fantastiques DraftRois (NASDAQ :DKNG) Stock. DraftKings a fait l’actualité ces derniers temps et accroît sa présence.

Source : Tada Images / Shutterstock.com

La société est en pleine expansion et a récemment conclu un accord avec une plate-forme de jetons non fongibles (NFT). L’action DKNG a connu une croissance remarquable et est l’une des principales actions à détenir en 2021.

Avec de plus en plus d’États légalisant les paris sportifs, le stock n’a cessé de croître. Il a atteint le sommet de 63 $ en octobre 2020 et a atteint un sommet historique de 74 $ en mars 2021.

L’action a baissé depuis et se négocie aujourd’hui à près de 50 $. L’action DKNG a augmenté de 34% au cours des 12 derniers mois. J’ai toujours été optimiste sur l’action DKNG et je pense qu’elle a un immense potentiel de croissance.

Voyons pourquoi cela devrait être sur votre radar.

Modèle d’affaires futuriste

Je crois fermement que l’entreprise a un modèle commercial futuriste et qu’il semble très prometteur. Malgré la pandémie, DraftKings a continué de croître et à mesure que les entreprises rouvrent, les opportunités commerciales ne font que croître. L’entreprise est en phase de croissance et l’opportunité est jeune. Ce n’est peut-être pas rentable maintenant, mais l’entreprise va croître très rapidement.

DraftKings évoluera avec la diffusion en direct et avec la fin des restrictions de mouvement, la société peut se préparer à une augmentation du nombre d’utilisateurs. Les États légalisent les paris en ligne et le marché de DKNG s’élargit. La société détient une part de 30% de l’industrie des paris sportifs en ligne et 19% pour iGaming. Il existe un potentiel élevé de revenus et de croissance dans les deux segments.

Actuellement, les dépenses sont beaucoup plus élevées que les recettes, mais elles contribuent à attirer plus d’utilisateurs et donc à générer des revenus. Si l’entreprise parvient à augmenter la base d’utilisateurs payants, cela entraînera une croissance massive au cours des deux prochaines années.

Les lancements de nouveaux États continueront d’avoir un impact sur la croissance de l’entreprise et continueront d’augmenter le nombre à l’avenir. DKNG prend des mesures au bon moment dans l’industrie et s’associe à certains des plus grands acteurs sportifs pour amener les utilisateurs vers leur plate-forme.

On pourrait dire que la société a connu des jours meilleurs, mais cette baisse des actions DKNG est une excellente opportunité d’achat.

Lancement d’une plateforme NFT

DraftKings fait l’actualité pour l’accord avec Autograph, une plate-forme NFT. Cet accord va être énorme pour l’entreprise. Le marché mettra à disposition des objets de collection sportifs numériques proposés par Autograph.

La société hébergera également les sorties de souvenirs sportifs numériques et agira en tant que facilitateur pour le marché de l’occasion.

Les utilisateurs pourront acheter, échanger ou vendre leurs objets de collection via le compte. Les NFT sont des biens populaires aujourd’hui et ils gagnent en popularité à travers le monde. DraftKings a fait le bon choix au bon moment et se dirige vers l’expansion du marché.

Avec la disponibilité des NFT sur sa plate-forme, l’entreprise sera en mesure d’attirer de nouveaux utilisateurs sur la plate-forme.

L’essentiel sur les actions DKNG

DraftKings est là pour rester et il ne fait que monter en flèche. Avec une entrée dans le monde des NFT, l’entreprise s’assure de jeter les bases concrètes de l’entreprise.

L’entreprise a toujours attiré des utilisateurs et se développe dans tout le pays. Les résultats du deuxième trimestre seront la preuve que DKNG va plus haut avec le modèle commercial conçu pour l’avenir.

Alors que la pandémie touche lentement à sa fin, il y a beaucoup à espérer. DraftKings a des perspectives prometteuses à long terme dans l’industrie et est un leader dans le monde des paris sportifs.

Pour l’instant, la baisse de l’action DKNG est une excellente opportunité d’achat.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.