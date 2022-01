Pourquoi cette émission de rencontres coréenne a atterri sur la liste mondiale des 10 meilleurs de Netflix

Compte tenu de la popularité du contenu en coréen sur Netflix, il était inévitable que les créateurs commencent à explorer différents formats de ce genre sur la plate-forme. Nous avons eu, par exemple, des histoires d’horreur, d’action et de crime en coréen. De plus, grâce à l’émission de télé-réalité qui vient de se terminer, Single’s Inferno, maintenant une émission de rencontres coréenne sur Netflix. Le dernier épisode de la saison inaugurale de ce titre vient d’être diffusé sur Netflix au cours du week-end, mettant un terme à cette compétition qui mettait en vedette un groupe de jeunes hommes et femmes ridiculement beaux installés au milieu de la pittoresque île coréenne de Saseungbong-do.

Selon les dernières données d’audience mondiale de Netflix, près de 26 millions de personnes dans le monde ont regardé l’émission du 3 au 9 janvier. Cela fait de Single’s Inferno, qui en est maintenant à sa deuxième semaine sur une liste des 10 meilleurs Netflix, l’émission non anglaise n ° 4 dans le monde sur le streamer.

L’enfer des célibataires Netflix

Si vous avez un quelconque intérêt pour la Corée ? Cette série de 8 épisodes est en fait un regard fascinant sur la façon dont les jeunes Coréens interagissent dans un contexte romantique. Et voici une différence marquée par rapport aux États-Unis. Malgré la façon dont cette émission s’est déroulée dans le marketing, elle était beaucoup moins sexualisée qu’une homologue occidentale. Un comme, disons, Netflix’s Too Hot to Handle.

Dans toute la série, il n’y avait qu’un seul baiser montré. Et c’était littéralement un bisou sur la joue – celui qui a néanmoins fait pâlir le receveur masculin. Tenir la main, j’ai réalisé, est aussi un gros problème pour les Coréens. Ils l’appellent, si je comprends bien, « skinship ». C’est vraiment une comparaison de pommes avec des oranges. Mais c’est une référence au fait que la prise de main est à égalité avec plus d’intimité physique qu’un couple aux États-Unis pourrait s’attendre. Et cela ne veut pas dire que Single’s Inferno était prude ou trop chaste. Juste différent, d’une manière rafraîchissante.

En attendant, voici comment le spectacle s’est déroulé. Tous les candidats commencent à vivre sur une île appelée « l’enfer ». Cela signifie simplement qu’ils vivent près des éléments – moins le confort des créatures auquel nous sommes tous habitués. Après une série de jeux et de défis chaque jour ? Les candidats peuvent ensuite s’associer ou emmener quelqu’un de leur choix à un rendez-vous. Vers une île appelée « paradis », où se trouve une somptueuse station balnéaire remplie d’équipements.

Atterrissage dans le Top 10 mondial de Netflix

Les participants apprennent à se connaître dans la nouvelle série de rencontres en coréen de Netflix, « Single’s Inferno ». Source de l’image : Netflix

Sur « Paradise », et seulement là, les candidats peuvent révéler certains détails sur eux-mêmes. Comme leur âge, et ce qu’ils font dans la vie.

Pour quelqu’un comme moi qui fait partie du public occidental de la série ? Single’s Inferno a certainement gratté une sorte de démangeaison liée au voyage pour voir plus du monde qu’il n’est vraiment pratique en ce moment. Il y avait aussi beaucoup plus d’émotions sincères et de désir de connexion dans cette émission que je ne m’attendais à voir dans une série de rencontres. Ce qui a conduit de nombreuses personnes en ligne, moi y compris, à espérer que Netflix prépare un épisode de suivi. Peut-être une sorte d’endroit où sont-ils maintenant spéciaux.

Ou, encore mieux, une saison deux.

vient de terminer l’enfer du single. en concluant que je veux que l’énergie que jia exploite n’ait pas une, mais trois belles bombasses de niveau himbo enroulées autour de mon doigt jusqu’à la fin sans rien faire pic.twitter.com/gHmoZna18O – it girl (@clowstaff) 8 janvier 2022