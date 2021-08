Pourquoi cette friteuse sans huile est la meilleure vente sur Amazon : voici les raisons de son succès | La technologie

in

Il existe une friteuse à air particulièrement réussie sur Amazon dans plusieurs de ses couleurs. Nous vous disons quelles sont les raisons pour lesquelles des milliers d’utilisateurs l’ont choisi.

Les friteuses sans huile sont probablement l’accessoire à la mode, et rares sont ceux qui n’en ont pas acheté ou n’ont pas pensé à en acheter une dernièrement. Ils aident beaucoup à éliminer les graisses de l’alimentation, et cela vaut son pesant d’or.

Cependant, toutes les friteuses sans huile ne sont pas identiques. Il y a beaucoup de détails à prendre en compte lors de l’achat, comme la capacité, d’où des différences de prix importantes entre les modèles.

L’un des meilleurs vendeurs sur Amazon, sinon le plus, est le Cosori CP158-AF Premium, qui est actuellement en vente au prix de 118,99 euros. C’est plus cher que les modèles low cost, comme le Cecotec Compact Rapid Black de seulement 39,90 euros, bien qu’il y ait, comme on dit, certaines touches qu’il faut évaluer oui ou oui.

Évidemment, le budget compte et tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser 118 euros. Dans un tel cas, ce sont quelques-unes des meilleures alternatives bon marché que vous pouvez trouver en ce moment.

Nous expliquons ici la raison du succès du modèle Cosori sur Amazon et quelles sont les raisons pour lesquelles cela vaut la peine si vous songez à acheter une friteuse à air.

Capacité beaucoup plus élevée que d’habitude, et cela compte beaucoup

La capacité du panier d’une de ces friteuses est déterminante, et s’il est trop petit ce n’est pas parce qu’il y a peu de place pour cuisiner de grosses portions, mais vous ne pourrez pas retourner les pommes de terre et autres aliments avec autant d’espace.

Cela signifie que dans la plupart des cas, avec les modèles les plus compacts, toutes les pommes de terre ne seront pas frites uniformément, ce qui est assez ennuyeux.

Il est toujours préférable d’avoir au moins 3,5L de capacité pour avoir une certaine marge. Dans ce cas, nous parlons de pas moins de 5,5L.

Très efficace avec la certification A+++

Une friteuse à air est encore un four en quelque sorte, et comme vous le savez sûrement, cet appareil consomme beaucoup d’électricité.

C’est pourquoi la certification A +++ du Cosori CP158-AF Premium est particulièrement importante, ce qui garantit que ce ne sera pas son utilisation qui déclenchera de manière décisive la facture d’électricité.

Avec l’essor des friteuses sans huile, tous les modèles ne sont pas fiables

Bien qu’il existe toutes sortes de friteuses à air à vendre, dans de nombreux cas, elles proviennent de marques ou de fabricants inconnus sans trop voyager en Espagne, un vrai melon à percer.

Avec le Cosori qu’Amazon vend ce n’est pas comme ça, et c’est qu’il accumule les commentaires très positifs des milliers d’utilisateurs qui ont pu l’essayer depuis plus d’un an.

Parfois, bon marché coûte cher et il vaut mieux jouer la sécurité.

11 programmes préconfigurés pour que tout type de nourriture soit parfait

Les modèles de base vous permettent uniquement de régler la température et le temps, vous devez donc être conscient de la façon dont les aliments se déroulent. D’autre part, le Cosori dont nous avons parlé dispose de 11 programmes configurés pour cuisiner différents aliments.

Vous n’avez qu’à sélectionner celui que vous préférez et l’heure et la température seront automatiquement ajustées.

Sinon, vous risquez de gâcher plusieurs portions avant d’atteindre le but avec votre Airfryer.

Rappel de secouer les patates, un problème sur les autres modèles

Comme mentionné ci-dessus, secouer les aliments est important dans les friteuses sans huile pour s’assurer que la température est bien répartie et que tout est prêt à 100 %.

Plus que de simplement regarder autour de vous sans connaître l’état de la nourriture, Cosori intègre une fonction qui vous rappelle directement quand il est temps de la secouer dans le panier.

