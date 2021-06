Pourquoi cette montre connectée Huawei à 79 euros est l’une des meilleures montres de sport pas chères | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des meilleures montres connectées du moment vient de Huawei, et elle n’est pas chère du tout. Nous vous disons pourquoi c’est l’une des meilleures montres connectées pour le sport que vous pouvez acheter.

Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes plongés dans un véritable boom du sport amateur, également déclenché depuis le début de la pandémie, au cours duquel de nombreuses personnes ont décidé de faire de l’exercice à la maison, dans un parc ou ailleurs.

La bonne nouvelle est que l’achat d’une montre de sport pour mesurer votre activité est également plus facile et moins cher que jamais, avec des centaines de modèles de toutes sortes, même si maintenant il y en a un que nous recommandons vivement : la Huawei Watch Fit, que nous avons pu à tester depuis longtemps et qu’il est réduit à 79 euros dans votre boutique officielle, et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

La livraison est gratuite, donc il y a de nombreuses raisons de parier sur cet appareil dès maintenant. Nous vous disons quels sont les principaux.

Montre connectée de sport Huawei avec GPS, moniteur de fréquence cardiaque et moniteur SpO2. Il dispose de 11 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisés pour fournir des mesures précises dans toutes vos activités sportives.

C’est pratiquement la moitié du prix : cela passe de 129 € à seulement 79 €, et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne

Le prix d’origine de cette montre Huawei est fortement réduit dans le Huawei eStore, qui bénéficie de 50 euros de remises sur son prix d’origine.

Sa batterie est hors de portée de la quasi-totalité de la concurrence, avec environ 10 jours d’autonomie en conditions normales

Bien que cela dépende beaucoup de l’utilisation, la Huawei Watch Fit dispose d’une batterie qui dure sans problème entre sept et dix jours, bien plus longtemps que d’habitude dans le secteur.

Entraîneur personnel avec des vidéos de démonstration en couleur, un bon moyen d’effectuer des exercices guidés où que vous soyez

Grâce au logiciel de Huawei, vous pouvez regarder des centaines d’exercices vidéo directement sur votre poignet, un bon moyen de créer en toute sécurité des entraînements originaux.

Mesure plus de 90 activités sportives, dont certaines qui ne font généralement pas partie des caractéristiques de ces montres

La Watch Fit mesure les activités classiques, comme le vélo ou la course à pied, mais aussi d’autres activités plus récentes dans une montre comme le yoga.

Mesurez la SpO2, un bon moyen de connaître l’état de vos poumons en temps réel et de détecter les problèmes

L’une des caractéristiques les plus utiles et les plus intéressantes de cette montre est qu’elle mesure la saturation en oxygène dans le sang en temps réel.

Écran AMOLED hautement personnalisable avec des dizaines de sphères pour tous les goûts

Vous pouvez créer vos propres sphères ou en télécharger directement une déjà configurée depuis le Huawei Watch Face Store.

