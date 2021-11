Pourquoi cette offre sur le MacBook Pro (2021) rend-il temps de l’acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous vous disons pourquoi le MacBook Pro (2021) avec M1 Pro est l’opportunité parfaite maintenant que son prix est considérablement réduit sur Amazon Espagne.

Le nouveau Apple MacBook Pro 14 est une étape importante en termes de conception, mais surtout de puissance, et c’est que le nouveau Apple M1 Pro fait ses débuts en tant que processeur, basé sur ARM.

De plus, il est maintenant déjà en vente, et c’est qu’Amazon l’a abaissé de 225 euros pour le laisser à seulement 2 024 euros, sa première offre et aussi assez large.

Ensuite, nous vous disons le Raisons est maintenant le moment idéal pour acheter le nouveau MacBook Pro 14 (2021).

Ce nouvel ordinateur portable Apple équipe le nouveau lot de processeurs M1 Pro avec 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, ce qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Il vient d’être présenté et a un long chemin à parcourir

Cet ordinateur portable n’est en vente que depuis quelques semaines et qu’il y ait du stock est déjà important, mais qu’il bénéficie également d’une remise l’est encore plus. Les produits Apple ne baissent généralement pas aussi rapidement.

M1 Pro : plus de puissance et plus d’autonomie

Le nouveau processeur ARM d’Apple est capable d’exécuter n’importe quelle application volante et même d’éditer des vidéos 4K et 8K sans problème, et d’optimiser la batterie au maximum, comme nous l’avons vu dans notre analyse.

Une valeur sûre pendant de nombreuses années

Ce portable coûte plus de 2000 euros oui, mais dans quelques années, après l’avoir beaucoup pressé, vous pourrez le vendre en récupérant une bonne partie de sa valeur et l’échanger contre un nouveau modèle.

Six haut-parleurs, trois micros et une nouvelle caméra

Enfin Apple a amélioré sa webcam. De plus, il dispose de six sons et de trois microphones, c’est donc un ordinateur portable parfait pour travailler, l’un des meilleurs, surtout si vous passez beaucoup d’appels vidéo.

macOS Monterrey pré-installé en standard

Cet ordinateur portable est déjà livré avec macOS Monterrey préinstallé, le dernier système d’exploitation Apple et toutes ses nouvelles fonctionnalités.

Disponibilité quasi immédiate

Il y a beaucoup de problèmes de stock avec certains produits, mais Amazon vend le MacBook Pro 14 à partir de 2021 avec une remise de 225 euros et avec une expédition quasi immédiate.

