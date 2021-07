Pourquoi cette offre sur le nouvel iPad Pro d’Amazon (2021) est la première grande chance de l’acheter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon a déjà activé l’une des premières offres sur le nouvel iPad Pro d’Apple. Nous vous disons pourquoi c’est une excellente occasion de l’acheter si vous pensiez le faire.

Le nouveau processeur M1 d’Apple a révolutionné le catalogue de la marque, au point de l’équiper de différents appareils qui – du moins jusqu’à présent – n’avaient pas grand-chose à voir entre eux, comme le MacBook et l’iPad.

Plus précisément, l’iPad Pro (2021) l’a, ce qui en fait un achat beaucoup plus attrayant., surtout si comme maintenant vous pouvez économiser une partie de son prix, et c’est qu’Amazon l’a abaissé à 832 € (-46 €) pour la première fois.

On vous explique les raisons pour lesquelles c’est peut-être l’offre sur l’iPad Pro 11″ (2021) que vous attendiez.

Il n’y a plus beaucoup d’offres disponibles et il y en aura peu de plus agressives à court terme

Les produits Apple ne baissent généralement pas de prix, encore moins s’il n’y a pas de nouvelle version disponible. Il reste encore des années avant le renouvellement de l’iPad Pro, c’est donc le moment idéal pour parier dessus.

Bien que vendu par Amazon, vous pouvez souscrire à l’assurance accident d’Apple si vous le souhaitez

Cette offre Amazon laisse ce modèle en dessous du prix officiel, et avec d’excellentes conditions de garantie. De plus, vous pouvez souscrire une assurance Apple Care contre les accidents lors de l’achat.

Le processeur Apple M1 dure un certain temps et offre une puissance inégalée dans l’industrie

Le nouveau processeur ARM d’Apple est là pour rester depuis des années, avec des mises à jour iOS garanties et des performances à l’épreuve de l’obsolescence à long terme.

Avec iPad OS et toutes ses nouveautés en standard

Ce modèle est déjà livré avec la dernière édition d’iPad OS, une version adaptée d’iOS pour les tablettes Apple qui tirent le meilleur parti de son côté “portable”.

Il a “seulement” le WiFi, mais c’est le WiFi 6, la dernière norme disponible

Le WiFi 6 est une nouveauté qui atteint progressivement de plus en plus d’appareils et qui, sur un ordinateur comme l’iPad Pro, est d’une importance capitale pour travailler, lire ou regarder des vidéos sans interruption.

Caméra LiDAR, parfaite si vous voulez que l’iPad soit un outil professionnel

Si vous considérez l’iPad comme un équipement de travail, le scanner LiDAR peut être très important dans certains métiers pour mesurer les distances et fournir.

