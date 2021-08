Pourquoi cette tablette Lenovo pour seulement 254 € est l’une des meilleures tablettes Android de 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez acheter une tablette Android, il existe relativement peu d’options. Cependant, peu à peu, de plus en plus de marques sont encouragées à concurrencer le monopole de fait de Samsung, et l’une d’entre elles est Lenovo.

Malgré le fait que l’iPad d’Apple domine massivement le secteur des tablettes, Android est toujours très présent comme alternative, notamment dans les modèles d’entrée de gamme, un peu moins chers, mais aussi dans d’autres modèles haut de gamme qui résistent à l’iPad Pro.

Peu à peu De plus en plus de tablettes Android sont arrivées, certaines moins chères que l’iPad et avec des fonctionnalités qui n’ont pas grand-chose à envier.. C’est le cas de la Lenovo Tab P11, qui ne coûte désormais que 254 euros chez Amazon et est une option parfaite pour presque tout type d’utilisateur.

Ensuite Nous vous disons quelles sont les raisons pour lesquelles cette tablette Lenovo en vaut la peine, surtout maintenant qu’il est en vente sur Amazon Espagne.

Cet écran 11″ avec une résolution 2K est parfait pour regarder des vidéos, bien que grâce à son processeur Snapdragon 662, il puisse jouer à pratiquement n’importe quelle application ou jeu Android.

Prix ​​compétitif pour mettre Samsung dans l’impasse

Une tablette à moins de 300 euros est une tablette à bon prix, capable de rivaliser face à face avec des modèles comme la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, probablement l’un des modèles Android les plus vendus, sinon le plus.

Écran 2K de 11 pouces, parfait pour profiter des films et des séries

L’écran est ce qui attire le plus l’attention de cette Lenovo Tab P11, avec une résolution 2K et une taille plus que respectable.

400 nits de luminosité – vous le verrez même en plein jour

Même si vous emportez votre tablette depuis chez vous, vous n’aurez aucun problème pour visualiser le contenu grâce à la haute luminosité de la dalle IPS qu’elle équipe.

Son stéréo Dolby Atmos : un son de qualité

De nombreux appareils mobiles se concentrent sur leur écran, négligeant la qualité audio, mais ce n’est pas le cas de cette Tab P11 qui embarque des haut-parleurs stéréo Dolby.

Qualcomm Snapdragon 662 : un processeur garantit même de jouer

Mis à part Mediatek, l’offre de Lenovo pour un processeur Qualcomm est une excellente nouvelle. Les processeurs Snapdragon sont rares dans le secteur des tablettes, et leur solvabilité est plus que prouvée.

Avec Google Mobile Services pour éviter les complications

Huawei a beaucoup de très bonnes tablettes à vendre, du moins pour les spécifications, bien que sans les services mobiles de Google, elles soient loin des souhaits de nombreux utilisateurs. Lenovo vise ici quelque peu en les incluant.

