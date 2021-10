Pourquoi Chandra Wilson a eu un deuxième emploi pendant Grey’s Anatomy

Chandra Wilson a passé la première saison de Grey’s Anatomy à travailler au cimetière.

Dans une interview sur The Ellen DeGeneres Show le jeudi 14 octobre, l’acteur vétéran a révélé que lorsqu’elle a commencé à jouer le Dr Miranda Bailey – un personnage qu’elle a incarné pendant les 18 saisons du drame médical – elle avait un deuxième emploi.

« En tant qu’acteur travaillant à New York, vous avez l’habitude d’avoir votre pain et votre beurre », a expliqué Wilson à l’hôte invité. Mario Lopez. « Mon pain et mon beurre étaient mon travail dans le département de traitement des documents de Bankers Trust à l’époque, avant qu’elle ne devienne Deutsche Bank. jour et gagner de l’argent haut de gamme. «

Wilson a poursuivi: « J’ai eu un ami acteur qui a dit: » Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, surtout quand ils vous appellent ici à LA, parce que les emplois ne durent pas. » Et j’avais déjà traversé une série auparavant, dont nous n’avions que six ou sept épisodes avant d’être annulés. »