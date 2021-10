Pourquoi changer votre perception des RH est essentiel pour bâtir une stratégie de gestion des talents réussie

Qui est vraiment le service des ressources humaines? Qui sont ces gens que nous aimons détester parce qu’ils ne nous donnent pas assez de ce que nous pensons vouloir ? Rafraîchissons-nous la mémoire en définissant la définition même des ressources humaines. Dans leur manuel, Human Resources Management: Gaining a Competitive Advantage, les auteurs Raymond Noe, John Hollenbeck, Berry Gerhart et Patrick Wright définissent les ressources humaines comme « les politiques, pratiques et systèmes qui influencent le comportement, les attitudes et les performances des employés ».

En d’autres termes, la gestion des ressources humaines implique toutes les pratiques, politiques et systèmes nécessaires pour que les employés fassent de leur mieux pour aider l’entreprise à réussir. Des équipes fortes et performantes sont ce qui donne à une entreprise son avantage concurrentiel, car elles favorisent l’innovation, l’excellence et la collaboration. Les RH sont une fonction de l’entreprise qui travaille vers un objectif commun pour le bien des entreprises qu’elles servent et qui est une ressource précieuse et fiable pour les humains qui rendent tout cela possible.

Voici trois façons dont les chefs d’entreprise peuvent mieux s’associer aux RH pour élaborer une stratégie de gestion des talents réussie.

1. Commencez par changer votre perception de la fonction des ressources humaines

A quoi pensez-vous quand vous pensez au service des ressources humaines ? Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit ? La raison pour laquelle je pose ces questions est que votre perception de la fonction ressources humaines déterminera l’orientation de votre stratégie de ressources humaines tout au long du cycle de vie de votre entreprise.

Les lentilles à travers lesquelles vous voyez les ressources humaines auront un impact sur l’ensemble du cycle de vie de vos employés, du recrutement à l’intégration aux avantages sociaux, à la gestion des performances et à la fidélisation des employés, à la conformité.

Par conséquent, la première étape pour élaborer une stratégie de gestion des talents réussie consiste à avoir une vision réaliste mais holistique de la fonction RH. Cela commence par reconnaître ce que sont les RH et ce qu’elles ne sont pas. (ex. assistants administratifs glorifiés, organisateurs de fêtes, etc. vs vrais chefs d’entreprise). Les ressources humaines sont tout autant une fonction stratégique de toute entreprise que les finances, les opérations et le marketing.

2. Comprendre le cycle de vie des employés

Qu’est-ce que j’entends par cycle de vie des employés et pourquoi est-il important de le comprendre afin de mieux s’associer aux RH et de construire une stratégie de gestion des talents réussie ? Le cycle de vie de l’employé est un concept utilisé pour décrire la manière dont l’employé s’engage au sein d’une entreprise, avant même son embauche jusqu’au moment où il quitte. Le cycle de vie des employés comprend six étapes.

Recrutement de proximité-campus, salons de l’emploi, organisations professionnelles, etc.Recrutement : descriptions de poste, présélection, entretiens, évaluations d’emploi, etc. -les licenciements, les départs d’employés, etc.

Comprendre comment les employés s’engagent avec les entreprises à chaque étape du cycle de vie des employés vous aidera à concevoir une stratégie RH efficace qui réponde aux besoins de la culture et des opérations uniques de votre entreprise.

À mesure que votre entreprise continue de croître, il est important de surveiller et d’auditer les divers processus, programmes, etc. qui interviennent à chaque phase du cycle de vie des employés. Comprendre les cycles de vie des employés permet aux chefs d’entreprise de créer une meilleure expérience employé.

3. Connaissez les objectifs à court et à long terme de votre entreprise

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant que chef d’entreprise pour assurer le succès de votre main-d’œuvre actuelle et future est de savoir dans quelle direction votre entreprise se dirige et d’aligner chaque phase du cycle de vie des employés avec vos objectifs à long terme. Vous pouvez commencer par vous poser ces questions.

Qu’est-ce que l’organisation essaie d’accomplirQuels sont ses besoins commerciauxQuels sont les défis stratégiques pour l’organisation ?Quel rôle les talents auront-ils dans ces défis ?Quelles sont les forces et les faiblesses des talents ?Qu’est-ce qui les aidera à surmonter leurs faiblesses ? réaliser ce qu’il doit accomplir?

Avoir une meilleure compréhension de la valeur des RH dans votre entreprise, développer une compréhension plus approfondie du cycle de vie des employés et avoir une direction claire de vos objectifs commerciaux et du rôle que les talents joueront dans la réalisation de ces objectifs, sont les clés pour construire une stratégie à long terme réussie qui propulsera votre organisation vers de nouveaux niveaux de réussite.

Auteur : Brittanie Young

Brittanie Young est une consultante RH créative et passionnée basée à Memphis, TN. Elle est la fondatrice de Rejuvenate HR, qui aide les petites entreprises et les startups à élaborer des stratégies de gestion des talents réussies qui créent une expérience employé positive et une culture hautement performante. Elle est diplômée de l'Université d'Evansville en 2010 avec…