Pourquoi Charlie Patino a rejeté Chelsea et Tottenham pour signer pour Arsenal

Charlie Patino a marqué ses débuts à Arsenal avec un but dans les arrêts de jeu contre Sunderland (Photo: .)

La nouvelle sensation adolescente d’Arsenal, Charlie Patino, a connu des débuts mémorables contre Sunderland, terminant sa brève apparition en remplacement avec un but dans les arrêts de jeu qui a scellé la place de son équipe en demi-finale de la Coupe Carabao.

Le battage médiatique autour du joueur de 18 ans n’a cessé de s’intensifier cette saison après une série d’affichages impressionnants pour les réserves, alors qu’il a régulièrement participé aux séances d’entraînement de l’équipe première.

Le manque d’implication d’Arsenal en Europe a obligé le milieu de terrain doué à attendre patiemment ses débuts chez les seniors, mais le moment est dûment arrivé hier soir avec les Gunners en route vers la victoire sur League One Sunderland.

Patino a eu un réveil brutal lorsqu’il a été envoyé au sol presque immédiatement par un défi imprudent de Callum Doyle, mais il a eu le dernier mot quand il est passé sans marquer pour glisser à la maison la passe de Nicolas Pepe avec pratiquement le dernier acte du jeu .

L’objectif était l’aboutissement de sept ans de greffe après avoir signé des contrats avec Arsenal à l’âge de 11 ans, le club du nord de Londres étant contraint de payer 10 000 £ à Luton en compensation.

Charlie Patino est le dernier talent à sortir de la chaîne de production de l’académie Hale End (Photo: .)

Selon le Guardian de l’époque, Patino avait attiré l’attention des Spurs et de Chelsea, ainsi que de Manchester City, mais la proximité de son domicile de St Albans avec le terrain d’entraînement d’Arsenal s’est avérée être le facteur décisif dans sa décision de poursuivre son développement à l’académie Hale End.

S’exprimant après la défaite 5-1 de la nuit dernière, Arteta a exhorté à la prudence et a insisté sur le fait que c’était son travail de protéger le jeune dans le but de l’aider à réaliser son potentiel abondant.

« C’était un beau moment », a-t-il déclaré. «C’est un enfant qui passe par notre système, un enfant adorable. Il s’entraîne avec nous presque chaque semaine.

‘C’était un rêve. Comme un début pour venir ici, pour marquer devant nos fans, un moment vraiment spécial.

«Nous devons éviter (le battage médiatique). Il a encore beaucoup de concurrence devant lui. Il est vraiment jeune. Et il doit y aller étape par étape. Aujourd’hui, il a eu de la chance, il a eu l’opportunité et il l’a très bien saisie.



