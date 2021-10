Pourquoi Cher poursuit la veuve de Sonny Bono, Mary Bono

Appelez ça un combat de Cher.

Cher poursuit la veuve de Sonny Bono pour les redevances sur les chansons que l’icône de la pop a rendues célèbres avec son ex-mari en tant que duo musical Sonny and Cher.

Cher a déposé mercredi une poursuite fédérale d’un million de dollars contre l’ancienne représentante Mary Bono, administratrice du Bono Collection Trust et d’autres personnes, les accusant de rupture de contrat.

L’artiste de 75 ans a affirmé que la quatrième épouse de Bono avait tenté de mettre fin aux dispositions qui autorisent Cher à détenir 50% des redevances de composition musicale du duo, des redevances d’enregistrement et d’autres actifs de leur mariage.

Certains des succès cités dans le dossier incluent « I Got You Babe », « The Beat Goes On », « Baby Don’t Go », « Little Man » et « Bang Bang (My Baby Shot Me Down) ».

Mary Bono Mack, à gauche, et Cher apparaissent aux 23e GLAAD Media Awards en 2012.

(Vince Bucci / Presse associée)

Les stars de « The Sonny & Cher Comedy Hour » ont commencé à se produire ensemble en 1964, se sont mariées en 1967 et ont divorcé en 1975. Cher est devenue une superstar solo, réalisant de nouveaux tubes avec « If I could Turn Back Time » et « Believe » et remportant un Oscar pour son rôle dans « Moonstruck ».

Sonny Bono, décédé dans un accident de ski au lac Tahoe en 1998, a poursuivi une carrière dans la politique californienne en tant que membre du Congrès républicain à Palm Springs. Mary Bono a ensuite remporté son siège à la Chambre et est apparue aux côtés de Cher lors de divers événements au fil des ans.

Cher a allégué qu’elle et Sonny avaient convenu d’un partage égal de leurs biens communs lorsqu’ils ont réglé leur divorce en 1978.

Son équipe juridique – dirigée par le cabinet de Los Angeles Davis, Wright, Tremaine LLP – soutient que Sonny Bono « a irrévocablement cédé » ces droits à Cher en 1978 « en tant que sa propriété unique et distincte dans le monde entier et à perpétuité ». Elle « a été la propriétaire incontestée de sa part de 50% de toutes les redevances de composition musicale et d’enregistrement au cours de leur collaboration et de leur mariage », selon la plainte de 20 pages, obtenue jeudi par le Times.

Mary Bono est accusée d’avoir tenté de défaire cet accord et de priver Cher d’autres droits établis de longue date en vertu du règlement, selon le procès.

« Cette action est devenue nécessaire car maintenant, plus de quarante ans après [Cher] a reçu sa propriété de 50 % sur elle et sur les biens de la communauté de Sonny, la quatrième épouse et veuve de Sonny, la défenderesse Mary Bono, affirme qu’une disposition de résiliation statutaire totalement inapplicable de la loi sur le droit d’auteur de 1976… a annulé [Cher’s] la propriété de ses redevances sur les chansons et les enregistrements qu’elle et Sonny ont rendus célèbres au cours de leur mariage, et privés [Cher] d’autres droits établis de longue date en vertu de l’accord de 1978 », indique le dossier.

La plainte indique qu’en 2016, les héritiers de Sonny Bono, ou la majorité d’entre eux, et Wixen Music Publishing ont émis un avis de résiliation à divers éditeurs de musique ou autres sociétés à qui Sonny Bono avait accordé un transfert ou une licence de renouvellement des droits d’auteur sur la comédie musicale. composition.

L’avis précisait diverses dates effectives de résiliation allant de 2018 à 2026 et a été émis à l’insu de Cher ou sans sa participation. Cher n’a jamais demandé à Wixen d’aider à la délivrance d’un avis de résiliation, selon le dossier.

Cher, au centre, avec Sonny Bono, à droite, et le romancier Truman Capote se produisent dans un sketch comique en 1973 dans l’émission télévisée Sonny and Cher.

(Cal Montney / Los Angeles Times)

Le mois dernier, le Bono Collection Trust a déclaré aux représentants de Cher que l’avis de résiliation des héritiers mettait également fin au flux de redevances de composition que Sonny Bono lui avait attribuées en 1978. En conséquence, la résiliation statutaire des héritiers met fin à son droit à ces redevances et ne la payez plus Veritas Trust, a indiqué le procès.

Le Bono Collection Trust soutient également que Cher n’a plus de droits d’approbation dans les accords avec des tiers concernant les compositions musicales et les redevances de composition. Elle n’a également plus droit au paiement direct de ses 50% des redevances des maisons de disques, ni autorisée à s’opposer aux frais d’administration supérieurs à 10% et n’a pas le droit de résilier les accords Wixen, ont déclaré ses avocats.

Cher conteste chacune des affirmations du Bono Collection Trust, selon la plainte. Elle réclame 1 million de dollars de dommages et intérêts et souhaite qu’un juge applique le règlement du divorce de 1978 en divisant leurs redevances à l’avenir.

Mary Bono n’a pas encore déposé de réponse au procès de Cher. Ses représentants n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times jeudi.