Pourquoi Cheyenne Floyd invite l’ex Cory Wharton à son mariage

Un nouveau bébé, un chiot et même des poulets ne s’arrêteront pas cheyenne floyd de planifier son mariage de rêve.

Moins de cinq mois après avoir reçu une proposition amoureuse de Zach Davis, la star de Teen Mom OG a commencé à planifier sa cérémonie spéciale. Et bien que la plupart des détails restent confidentiels, Cheyenne est ravi de révéler qu’une date est inscrite au calendrier.

“Nous avons finalement verrouillé une salle et nous avons réservé une date”, a-t-elle partagé en exclusivité avec E! Nouvelles. “Nous allons nous marier l’année prochaine et maintenant que nous avons en quelque sorte verrouillé les choses, maintenant les choses amusantes commencent et nous pouvons commencer à planifier à quoi nous allons ressembler ce jour-là et nous arrivons au partie amusante. Je suis ravi de pouvoir commencer à partager plus sur le mariage maintenant que les choses sont verrouillées et signées. “

Quant à la taille du mariage, Cheyenne a promis aux fans qu’ils ne seraient pas déçus de sa vision.

“Je dirais que faire quelque chose de petit est comme un sacrilège, donc je pense que les gens s’attendent à ce que nous ayons un grand, grand mariage et nous allons offrir exactement cela”, a-t-elle taquiné.