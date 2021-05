Pourquoi Chicago Med ne donne probablement pas à Natalie une fin heureuse avec le départ de Torrey DeVitto

Attention: MAJOR SPOILERS à venir pour l’avant-dernier épisode de Chicago Med Saison 6 sur NBC, intitulé “Histoires, secrets, demi-vérités et mensonges. “

La finale de la saison 6 de Chicago Med est à seulement une semaine, ce qui signifie que les fans ne sont plus qu’à quelques jours d’avoir à dire au revoir aux actrices Torrey DeVitto et Yaya DaCosta après six ans comme habitués de la série. Alors que DaCosta Avril Sexton semble sur le point de quitter pour obtenir la certification d’infirmière praticienne, DeVitto’s Natalie Manning c’est avoir des choses difficiles dans les derniers épisodes avant la finale, et “Stories, Secrets, Half Truths And Lies” me laisse assez confiant qu’il n’y a aucun moyen pour elle d’obtenir une fin totalement heureuse.