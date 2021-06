Pourquoi Chicago PD et l’ancienne de One Tree Hill, Sophia Bush, sont si privées de sa vie personnelle

Ne vous cachez pas, mais ne faites pas étalage non plus, votre vie personnelle peut être une ligne difficile à franchir pour quelqu’un aux yeux du public, mais je dirais que Sophia Bush s’en est plutôt bien sortie. Il y aura probablement toujours un certain nombre de célébrités qui voudront donner leur vie à tout le monde pour que tout le monde puisse creuser, alors quand nous aurons des personnes célèbres qui préfèrent ne pas s’occuper de cela, nous devrions tous simplement reculer et les laisser vivre leur vie en paix.

Sophia Bush sera prochainement vue cet automne sur CBS dans Good Sam, mais pour en voir plus dans les semaines à venir, consultez les émissions de télévision de l’été 2021 !