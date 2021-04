Pourquoi choisir le bon courtier en valeurs mobilières est crucial avant que les investisseurs ne commencent leur voyage sur le marché des capitaux

De l’ère révolue des métiers bruyants et de l’intermédiation marchande à prix élevé à une transformation historique en termes d’opérations technologiques, rentables et démocratiques, le courtage a vraiment mûri. (Image: REUTERS)

Par Anshul Arzare

De l’ère révolue des métiers bruyants et de l’intermédiation marchande à prix élevé à une transformation historique en termes d’opérations technologiques, rentables et démocratiques, le courtage a vraiment atteint sa maturité. Alors que l’ouverture de compte et les transferts de fonds pour le trading sont devenus transparents à l’ère en ligne, une pléthore d’applications et d’outils alimentés par l’IA sont prêts à vous aider à investir et à négocier prudemment en fonction des objectifs et des aspirations déclarés. Étant donné le meilleur choix et le meilleur contrôle des parties prenantes du côté de la demande, de nombreux acteurs du courtage à rabais sont apparus sur la scène dans ce qui est un marché encombré, un marché axé sur le prix et non sur le service.

Malgré tous ses avantages, le courtage à escompte est en grande partie un jeu axé sur le volume, car la mission de courtage est, le plus souvent, indûment centrée sur la commission. Le courtage est aujourd’hui synonyme d’exécutions commerciales en un clic au coût de possession le plus bas. Mais la facilité et la commodité du modèle de libre-service se traduisent-elles par davantage de création et de maximisation de richesse? Pas nécessairement. Le courtage, après tout, ne concerne pas seulement ses transactions sous-jacentes; c’est plus que la somme de ses parties. Un bon courtier est un partenaire en cours, pas un simple concierge pour l’exécution et le règlement des transactions.

Le choix d’un courtier, une tâche ancrée dans la prudence et la diligence, nécessite une reconnaissance plus profonde de l’objectif ultime des transactions sur les marchés financiers: la réalisation d’objectifs à court et à long terme et la création d’une richesse substantielle pour aider à faire face aux dépenses post-retraite. Le courtier qui assure un service 24 heures sur 24 (qui n’est pas synonyme de service complet) offre une valeur ajoutée distincte de deux éléments: l’attention et la perspicacité. Le choix d’un courtier exige une évaluation scrupuleuse de ces deux éléments:

Qualité de l’attention

La facilité, la commodité et la rentabilité des opérations de courtage sont sans aucun doute des attributs essentiels, mais ils sont plus ou moins donnés à l’ère des affaires axées sur la technologie. Des plates-formes de trading robustes enrichissent certainement la valeur mesurable de la relation, mais la qualité de la relation de courtage dépend des conseils fournis par les courtiers, qui à leur tour créent la valeur irremplaçable appelée confiance. L’empreinte numérique de la société de courtage doit viser à créer une intimité non intrusive avec le client en dehors d’une expérience utilisateur améliorée.Le service client du courtier – y compris la résolution back-end des requêtes et des plaintes – doit être rapide, efficace, proactif, transparent, et centrée sur la solution. Le représentant désigné doit être facilement accessible à tout moment et les mises à jour cruciales doivent être affichées de manière proactive sur les canaux choisis par le client, en tirant le meilleur parti de la technologie dans ce domaine crucial.Les entreprises en faillite ont une responsabilité fiduciaire envers la cause plus large de leurs clients. Un bon courtier éduque de manière proactive le client sur les mythes courants et les attentes déraisonnables qui battent souvent la logique et la raison et conseille rapidement la prudence et la prudence chaque fois que nécessaire.

Qualité de l’acuité

La recherche est l’épine dorsale d’une bonne maison de courtage. Les meilleurs se distinguent invariablement des autres par la fréquence, la diversité et la profondeur de leur communiqué de recherche, qui vont bien au-delà des rapports habituels de l’industrie et des entreprises ou des mises à jour quotidiennes du marché. Ils comprennent des analyses analytiques des marchés, de l’économie et de l’industrie; des résumés perspicaces des événements du marché mondial et national; des idées de stock clés basées sur divers thèmes; et des conversations perspicaces avec les chefs de file de l’industrie et les non-conformistes du marché sur des questions d’actualité. La littératie financière devrait faire partie intégrante de l’éventail des services du courtier. Une sélection prudente des actions est plus difficile à saisir que ce que le terme signifie. Il s’agit de mettre les capitaux propres et la dette dans une bonne perspective, en les reliant aux besoins de chaque client avant d’exploiter les vertus intrinsèques des deux classes d’actifs dans un mélange judicieux.Avant de recommander des choix, le courtier doit étudier les objectifs de vie du client – que ce soit à court terme , à moyen terme et à long terme – ainsi que des jalons proches tels que l’enseignement supérieur, l’emploi, l’entrepreneuriat, le mariage, l’accouchement, etc. Un choix ne fonctionnera que s’il est conçu pour répondre à l’objectif exact d’atteindre des objectifs à court ou à long terme La technologie de pointe devient un facteur clé à condition qu’elle soit utilisée judicieusement et non simplement acquise. Par exemple, pour que l’analyse des mégadonnées porte ses fruits, les entreprises doivent disposer d’un bon mélange d’expertise dans le domaine et la technologie pour pouvoir analyser le volume, la vitesse, la variété, la véracité et la valeur des données, et identifier les opportunités de revenus organiques pour leurs clients.

La valeur consultative d’un bon courtier est intrinsèquement holistique. Il aide le client dans des achats disciplinés et diversifiés en fonction des profils de revenus et de l’appétit pour le risque, en tirant le meilleur parti des incitations fiscales et des opportunités de marché. Il dévoile les subtilités qui déroutent généralement le petit investisseur, comme par exemple les avantages et les inconvénients des fonds communs de placement avec charge par rapport aux fonds communs de placement sans frais, et des investissements forfaitaires et SIP. Il insiste sur le rôle monumental d’une marge de sécurité dans le développement d’un portefeuille. Un bon conseil consiste également à sensibiliser le client aux dangers d’une prudence et d’une cupidité excessives, à la manière dont le terme «multibagger» est souvent réduit à un abus de langage, grâce au travail des intérêts particuliers. Cela aide le client à comprendre les cycles du marché, y compris les montées et les baisses brutales, et la logique sous-jacente (ou son absence). Il aide à repérer les joueurs de sunrise avec des accessoires de valeur indéniable, et explique également quand et pourquoi des achats échelonnés ou des achats dans des trajectoires à la baisse peuvent avoir du sens. Il explique comment un paysage changeant peut rapidement transformer les retardataires en paris prometteurs et les high-flyers en aussi-rans. Il démystifie le budget syndical pour assurer une meilleure compréhension concrète de l’effet probable de mesures draconiennes et optimistes.

En cette ère de complexité croissante, d’incertitude perpétuelle et de perturbations presque fatales comme Covid-19, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants sur leurs relations de courtage, sinon la prudence imposée par le marché les obligera à réexaminer la valeur mesurable de le coût »et les réclamations« à volume élevé »avec le recul. La qualité de l’attention et la perspicacité sont les éléments de base de la proposition de valeur d’un courtier. Sciemment ou inconsciemment, dans la focalisation déséquilibrée sur le coût, on ne devrait pas finir par actualiser cette prime.

(Anshul Arzare est le chef d’entreprise – Conseil en investissement et courtage de patrimoine pour YES SECURITIES. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

