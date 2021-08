Pourquoi Chris Harrison est revenu à IG après sa sortie de célibataire

in

Chris HarrisonLe voyage de The Bachelor hôte est peut-être terminé, mais il a sa propre histoire d’amour sans la franchise.

L’ancien animateur de Bachelor Nation, qui a quitté la série de longue date en juin à la suite de ses commentaires controversés, a rompu son silence sur les réseaux sociaux pour célébrer son 3e anniversaire avec sa petite amie. Lauren Zima.

“Un autre voyage incroyable autour du soleil avec cette belle femme”, a-t-il légendé sur son Instagram le samedi 7 août. “Je t’aime pour ta sagesse, ta force, ta vulnérabilité, ton théâtre, ta compassion, tes conseils, tes rires, ta grâce… ton amour . “

Il a ensuite plaisanté: “La seule femme qui peut rester chic comme s – t tout en faisant une usurpation d’identité de Voldemort.”

“Je t’aime LZ Joyeux anniversaire!” a conclu la star de 50 ans. “J’ai hâte de voir ce que le prochain voyage autour du soleil nous apportera.”

De plus, il a publié une série d’images qui ont capturé de doux moments de lui et Lauren en train de profiter d’une journée à la plage, de traîner sur un bateau, de se détendre à la maison et de faire une promenade romantique dans le sable.

Chris n’était pas le seul à marquer l’occasion spéciale. Sa petite amie journaliste a également célébré le jalon de leur relation sur sa propre page Instagram.