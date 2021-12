Pourquoi Chrishell Stause a eu une « transition facile » avec Jason Oppenheim

Pour Chrishell Stause, sa relation avec Jason Oppenheim fonctionne juste.

Non seulement les co-stars de Selling Sunset ont des tonnes de chimie ensemble, mais les deux partagent également la même passion pour leur travail. En fait, c’est pourquoi Chrishell « se sentait à l’aise » pour passer au niveau supérieur avec le courtier immobilier.

La star de télé-réalité, qui s’est récemment associée à Adobe pour célébrer le lancement de Creative Cloud Express, a déclaré en exclusivité à E! News, « Je pense en fait que c’est un peu là que la transition facile s’est produite parce que nous travaillions tellement ensemble qu’avant, et nous travaillons si bien ensemble. »

Maintenant que Chrishell est à un stade de sa carrière où elle a « les statistiques pour le sauvegarder et vraiment y aller avec confiance », elle se sent à l’aise de mélanger affaires et plaisir.

« Au début, je devais en quelque sorte me moquer de la confiance – faire semblant jusqu’à ce que vous y parveniez », a-t-elle expliqué. « Mais avec Jason, j’ai juste l’impression que la dynamique travail / relation, ce n’est pas aussi compliqué que les gens pourraient le penser parce que nous étions les meilleurs amis avant et nous travaillons ensemble tout le temps. C’était un peu facile. »