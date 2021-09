Pourquoi Chrissy Teigen pense qu’Ariana Grande rejoint “The Voice” lui rend les choses difficiles

Ariana Grande a fait ses débuts en tant que nouvelle coach de The Voice lors de la première de lundi soir. Naturellement, de nombreux fans ont pesé sur la nouvelle position de Grande. Chrissy Teigen, qui est mariée à l’entraîneur de Voice John Legend, a même pris le temps de s’exprimer sur le fait que le chanteur de “thank u, next” a rejoint le programme, comme l’a noté Entertainment Tonight. Selon Teigen, Grande étant sur The Voice va lui rendre les choses gênantes pour une raison très particulière.

Le jour de la première, Teigen a profité de son histoire Instagram pour expliquer pourquoi le nouveau mandat d’entraîneur de Grande rend les choses un peu gênantes entre elle et Legend. Elle a expliqué que c’était une “journée amusante” pour eux parce que “John sait absolument que cette maison n’écoute qu’Ariana Grande. L’auteur du livre de cuisine a ajouté:” Alors imaginez à quel point c’est gênant pour John de vivre dans cette maison d’Ariana Grande et de devoir être lui.”

Même si Teigen est une grande fan de Grande, elle soutiendra toujours son mari et son équipe pendant cette saison de The Voice. Bien qu’il semble qu’elle soutienne également l’équipe de Grande. Elle a dit : “Je n’ai assisté à aucun des enregistrements. Je n’ai aucune idée de qui est qui et quoi est quoi, donc je vais regarder avec vous tous et je serai impartiale et soutiendrai également mon mari ?” Teigen n’a pas perdu de temps à montrer son soutien à Team Grande, car elle a posté une capture d’écran d’un message texte de la sienne qui disait: “Avez-vous des atouts que je peux publier pour être l’équipe Ari?”

Il a été annoncé plus tôt cette année que Grande ferait ses débuts en tant qu’entraîneur sur The Voice. Elle rejoint Legend, Blake Shelton et Kelly Clarkson. Chose intéressante, la nouvelle entraîneure a déjà exprimé qui, selon elle, sera sa plus grande compétition, et cela pourrait rendre les choses encore plus difficiles pour Teigen. “John a été ma plus grande compétition jusqu’à présent, parce que je pense que nous nous tournons pour beaucoup des mêmes voix, et tout le monde choisit John”, a déclaré Grande à E!’s Daily Pop. “Pas que je les blâme.” Même si elle considère Legend comme sa plus grande compétition, elle est toujours satisfaite de la façon dont tout s’est passé pour son équipe, ajoutant que “tout arrive pour une raison et j’aime l’équipe Ariana”.