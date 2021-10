Dans une récente interview, Christy Carlson Romano explique pourquoi elle n’est plus en contact avec ses anciennes co-stars de Disney Channel. Romano était un visage familier sur la chaîne axée sur les enfants et la famille au début avec des rôles principaux dans la série télévisée Even Stevens et le téléfilm Cadet Kelly. Sur le premier, Romano a joué Ren Stevens, la sœur aînée nerveuse de Lewis Stevens de Shia LaBeouf, de 2000 à 2003; dans ce dernier cas, elle a ordonné laconiquement à Hilary Duff de visiter l’école militaire en tant que capitaine des cadets pragmatique Jennifer Stone.

En plus de ses rôles en direct, Romano était également la voix de Kim Possible dans la série animée Disney Channel du même nom. Romano est récemment revenu dans le monde de Kim Possible dans un redémarrage de film en direct, cette fois en tant que nouveau personnage, une pop star appelée Poppy Blu. L’actrice et chanteuse est apparue dans les nouvelles ces derniers temps en raison de sa populaire chaîne YouTube, où elle publie des vidéos franches sur sa vie et invite d’autres anciens de Disney Channel à la rejoindre pour des vidéos de réaction nostalgiques et des expériences culinaires. Les vidéos ont été un succès auprès du public du millénaire désireux d’entendre plaisanter leurs idoles d’enfance et de parler honnêtement de leur expérience dans l’univers de Disney Channel.

Dans une interview avec Vanity Fair où elle parle de ses jours d’enfant star et de leurs conséquences, Romano explique pourquoi certaines de ses costars les plus connues n’ont pas encore été diffusées sur sa chaîne Youtube. Romano reste attaché à ses anciens camarades de casting et dit qu’elle les accueillerait dans son émission; cependant, ni Duff ni LaBeouf n’ont rejoint Romano pour des vidéos. Malheureusement, elle a l’impression que beaucoup de ceux qui ont refusé de comparaître ne sont peut-être pas aussi intéressés à parler de leur passé. Lisez ce que Romano a dit ci-dessous :

Honnêtement, je pense que nous avons un peu peur l’un de l’autre. Certaines personnes que je voulais vraiment être sur le [cooking] show a dit non parce qu’ils ne voulaient même pas se pencher sur leur passé. Ils en ont peur. Ils ont peur de leur passé. Et je pense que cela parle de problèmes non résolus avec leur passé. Il le faut, non ?

Romano maintient dans l’interview qu’elle pense que “Disney traite ses enfants équitablement”, bien qu’elle se méfie du tout de faire entrer les enfants dans l’industrie du divertissement. Elle développe ces sujets dans des vidéos sur sa chaîne, en particulier des vidéos récentes intitulées “Pourquoi je ne parle pas à Shia LaBeouf” et “Pourquoi Child Fame Is So Dangerous”. Dans ce dernier, elle précise qu’elle et LaBeouf n’étaient pas aussi proches pendant le tournage qu’ils sont apparus à l’écran, même si elle se souciait de lui. Elle parle de la gestion des sentiments de jalousie et de ressentiment pendant et après le tournage et conclut que les deux se sont depuis éloignés l’un de l’autre. LaBeouf est actuellement en traitement après avoir été poursuivi par son ex-petite amie, le musicien FKA Twigs, pour violence sexuelle, voies de fait et souffrance émotionnelle en décembre 2020.

Quant à Duff, Romano n’a pas encore développé leur relation en détail. L’absence de Duff de l’émission YouTube est peut-être simplement due à son emploi du temps chargé. Duff travaille actuellement sur une adaptation de genre échangé de How I Met Your Mother intitulée How I Met Your Father dans laquelle elle joue le rôle principal, Sophie. En 2019, il a été annoncé que la star de Lizzie McGuire reprendrait son rôle dans un redémarrage très médiatisé de la série qui a ensuite été annulé en décembre 2020 en raison de différences créatives. Le fait que Duff ait signé pour reprendre son rôle le plus reconnaissable sur Disney Channel suggère qu’elle n’a pas peur de compter avec ses années de formation, il semble donc moins probable qu’elle ait évité de renouer avec Romano pour les mêmes raisons que LaBeouf ou d’autres anciens enfants stars peuvent avoir.

