Pourquoi Claire McCaskill de MSNBC pense que Garland pourrait « tomber dans l’infamie comme l’un des pires procureurs généraux »

Les gros titres des médias le 28 décembre

Dans les médias d’aujourd’hui, » The View » se moque d’un rapport selon lequel l’émission a du mal à trouver un nouvel hôte républicain, le maire de Miami Beach a déclaré à CNN que le gouverneur DeSantis avait décidé de » défendre » le fait de ne pas prendre le vaccin, et un producteur de MSNBC est frappé pour avoir qualifié les violations des droits de l’homme en Chine de « allégations ».

L’ancienne sénatrice démocrate Claire McCaskill, qui est maintenant analyste de MSNBC, a déclaré lundi que le procureur général Merrick Garland « tomberait dans l’infamie comme l’un des pires procureurs généraux de l’histoire de ce pays » si l’ancien président Trump n’était pas tenu responsable de la Émeute du 6 janvier au Capitole.

McCaskill – qui voulait exposer les faits « comme une déclaration liminaire » – a déclaré que Trump « a regardé la télévision toute la journée pendant quatre ans » et a donc dû regarder le chaos du 6 janvier se dérouler en temps réel.

Claire McCaskill de MSNBC a déclaré lundi que le procureur général Merrick Garland « tomberait dans l’infamie comme l’un des pires procureurs généraux de l’histoire de ce pays » si l’ancien président Trump n’était pas tenu responsable de l’émeute du 6 janvier au Capitole. (Capture d’écran/MSNBC) (Capture d’écran/MSNBC)

MCCASKILL DE MSNBC MOQUÉ POUR LA RÉCLAMATION DU NOUVEAU RITUEL DU 4 JUILLET REGARDERA LA VIDÉO DE CAPITOL RIOT: « QUOI LE F—«

« Il a regardé toutes les chaînes », a déclaré McCaskill à sa collègue de MSNBC, Nicolle Wallace.

« Nous pouvons passer en revue et mettre les images à un moment précis et nous pouvons ensuite remplir les messages texte, les appels téléphoniques, qui inondaient la Maison Blanche en disant: » Faites-lui en sorte qu’il les rappelle. » Maintenant, que regardait-il à la télévision à ces moments-là ? Il regardait des fenêtres brisées, il regardait des policiers poignardés avec des mâts de drapeau, il regardait des gens se pendre au balcon du Sénat, il regardait des gens transporter des biens du gouvernement fièrement comme des trophées au Capitole et, franchement, il regardait une confrontation à la porte de la maison où quelqu’un a été tué », a déclaré McCaskill avant de jeter son dévolu sur Garland.

« C’est ce que ce comité va définir », a-t-elle déclaré. « C’est là que Merrick Garland va soit se montrer à la hauteur, soit sombrer dans l’infamie comme l’un des pires procureurs généraux de l’histoire de ce pays. »

Ironiquement, le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a déclaré à Fox News en novembre que Garland « allait devenir l’un des pires procureurs généraux de l’histoire américaine » à la suite d’une audience explosive du comité judiciaire du Sénat où il a déclaré à Garland démissionner. Cependant, Hawley faisait référence à la note du procureur général annonçant une enquête sur les menaces et l’intimidation présumées des commissions scolaires et non sur l’émeute du Capitole.

McCaskill a été défaite en 2018 dans sa candidature pour un troisième mandat par Hawley. Elle a rejoint MSNBC en 2019.

HAWLEY DIT QUE GARLAND DEVRAIT ÊTRE L’UN DES PIRE AGS DE L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS

McCaskill et ses collègues de MSNBC ont consacré une importante couverture à l’émeute du 6 janvier tout au long de l’année. En juillet, McCaskill a haussé les sourcils lorsqu’elle a annoncé que « Chaque quatre juillet à l’avenir », elle regarderait la vidéo de 40 minutes du New York Times sur l’émeute du 6 janvier au Capitole.

« Nous allons commencer une nouvelle tradition familiale dans ma famille. Le 4 juillet et chaque 4 juillet à l’avenir, nous allons regarder cette vidéo que le New York Times a réalisée le 6 janvier », a déclaré McCaskill. Willie Geist de MSNBC.

L’affirmation effrontée de McCaskill selon laquelle elle regarderait la vidéo tous les 4 juillet, pour le reste de sa vie, a rapidement été moquée.

David Rutz et Sam Dorman de Fox News ont contribué à ce rapport.