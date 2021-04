Pourquoi Clare Crawley, de la Bachelorette, dit que sa saison ne s’est pas déroulée comme elle l’espérait

Pourtant, malgré l’histoire d’amour idyllique entre Clare Crawley et Dale Moss sur The Bachelorette Saison 16, ce n’était pas exactement un voyage de «conte de fées parfait» pour Crawley, qui a pris le surnom d’être le plus ancien Bachelorette de l’histoire de la série. En fait, il y avait beaucoup de drame juste dans ses quatre épisodes. Les hommes se sont plaints que Crawley a passé trop de temps avec Moss, et cela a culminé avec l’échange explosif entre Crawley et Yosef Aborady. Aborady a apparemment eu un problème avec Crawley déclarant que les hommes étaient «là pour elle» et avec le concept d’un rendez-vous de ballon-chasseur nu, lui disant à l’époque que c’était «dégradant», «humiliant», «immature», «désagréable, »Et« sans classe »de Crawley.