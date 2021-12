Pourquoi clôturer l’année en dessous de 50 000 $ pourrait être mauvais pour Bitcoin

De nombreuses prédictions avaient mis le prix du bitcoin à 100 000 $ d’ici la fin de l’année et bien qu’il reste encore quelques semaines, ces prédictions ne semblent pas se réaliser. Cependant, Bitcoin a maintenu une tendance à la hausse malgré les baisses de prix et les ventes massives qui ont secoué l’actif numérique ces derniers temps.

Étant donné que les analystes, et le marché de la cryptographie en général, se sont tellement concentrés sur l’avenir haussier de l’actif, peu d’attention a été accordée au creux de l’année. À l’approche de la fin de 2021, il est important d’examiner non seulement les prévisions haussières de fin d’année, mais également la manière dont la crypto-monnaie pourrait être affectée en fonction du prix de clôture du bitcoin.

Lectures associées | Bitcoin Open Interest prend le deuxième plus gros vidage de 2021

Le cryptanalyste Justin Bennett en parle dans son dernier numéro de la newsletter hebdomadaire. Bennett trace les perspectives de l’actif numérique, ainsi que les implications du bitcoin clôturant l’année en dessous de 50 000 $.

Les contrats d’options deviennent inutiles

Certains des contrats d’option bitcoin expirent à la fin de l’année et la rentabilité de ces contrats d’option dépend fortement du prix du BTC à leur expiration. Depuis l’effondrement, le bitcoin a eu du mal à maintenir sa valeur au-dessus de 50 000 $ et cela n’a pas été bon pour les contrats d’options. Bennett note qu’une clôture inférieure à 50 000 $ rendrait tous ces contrats sans valeur, jouant sur ce qu’il a appelé la « théorie de la douleur maximale ».

L’analyste crypto n’est pas particulièrement confiant dans la capacité de l’actif numérique à terminer l’année au-dessus de 50 000 $. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que la consolidation en crypto-monnaies à plus grande capitalisation se poursuive jusqu’au dernier mois de l’année.

Cependant, Bennett note qu’il existe une large gamme de bitcoins en raison de la bougie du 4 décembre. Cela signifie qu’à l’avenir, entre 42 000 $ et 53 000 $ est possible, offrant une marge énorme pour l’actif numérique.

Le prix du BTC poursuit sa tendance à la baisse | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Le volume de Bitcoin est préoccupant

Bennett souligne également le manque de volume de la crypto-monnaie. C’est une chose de démarrer un rallye ou une cassure, mais c’en est une autre d’obtenir suffisamment de volume pour correspondre à cette cassure. Sinon, un rallye ne serait pas un succès.

Lectures associées | Le nombre de nœuds du réseau Bitcoin Lightning augmente de 23% en trois mois

« Si nous voulons voir Bitcoin et le reste du marché de la cryptographie plus tard ce mois-ci ou même en janvier, nous devons voir le volume correspondre à l’augmentation des prix », a déclaré Bennett. « Sans volume, tout rallye ou même cassure est plus susceptible d’échouer. »

Alors que le bitcoin continue de se consolider après un test de 53 000 $, le marché attend tranquillement que davantage d’argent institutionnel soit injecté sur le marché. Actuellement, Bennett a mis le support de clé bitcoin à 49 000 $. « En dessous se trouve la ligne de tendance d’avril proche de 46 000 $ », note Bennett.

Image en vedette de Bitcoin News, graphique de TradingView.com