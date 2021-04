Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la finale du groupe A du chanteur masqué. Lisez à vos risques et périls!

Nous sommes six épisodes de la saison 5 de Le chanteur masqué, et je me sens vraiment déçu Cluedle-Doo. Le mystérieux coq se cache dans l’ombre depuis le début de la saison et a promis qu’il fournirait des informations supplémentaires et un aperçu de l’identité des concurrents de la saison. Jusqu’à présent, il a livré squat, et je commence à m’énerver.