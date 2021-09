Pourquoi CM Punk n’a jamais eu l’intention de signer avec la WWE

J’allais mourir, tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans ma tête, je me dis ‘Que ferait Harley Race ? Il continuerait. Il n’y a qu’un certain nombre de fois où vous pouvez vous blesser et continuer. Je n’ai jamais eu de congé après une opération du coude, une opération du genou, j’ai évité de justesse une opération de la hanche. C’était toujours ‘non, nous avons besoin de toi’. Et c’est bien d’en avoir besoin, mais ils vous épuiseront, vous savez ? Et j’étais sur ce chemin. Et j’ai vu trop d’amis se faire engloutir par ce business, et par la drogue, et tout ce qu’ils pensaient devoir faire pour continuer. Et j’étais un briseur de cycle, je m’en suis sorti. Je n’ai jamais vraiment été fier de moi pour beaucoup de choses, mais, vous savez, c’est juste une chose dans la vraie vie dont j’étais fier parce que j’ai pris du recul et j’étais comme ‘ils ne m’écoutent pas . Je suis malade, je suis blessé. Ils ne vont pas s’occuper de moi. Je devais prendre soin de moi. . .Cela a causé beaucoup de drames, beaucoup de bagages idiots, mais je suis vivant. Je me suis réveillé ce matin. Ça a l’air dramatique mais ce n’est pas des conneries. J’aurais continué jusqu’à ce que je ne puisse littéralement plus y aller. Et maintenant quoi? Ensuite, je suis intronisé à titre posthume dans un temple de la renommée fugazi? Je ne veux pas ça, je veux embrasser ma femme, promener mon chien et profiter des choses.