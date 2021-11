Pourquoi CoD: Vanguard Zombies se lance sans quête d’œufs de Pâques ni cartes à base ronde

Call of Duty: Vanguard n’est qu’à quelques jours de sa sortie, et le jeu de cette année sera lancé avec une campagne complète, un mode multijoueur et une toute nouvelle expérience Zombies. Alors que Sledgehammer Games développait la campagne et le multijoueur, Treyarch a pris la tête du mode Zombies de Vanguard, et nous avons maintenant un nouvel aperçu de ce à quoi nous attendre.

Le 14 octobre, Zombies a reçu une révélation mondiale avec une bande-annonce qui présente un passage à des thèmes plus démoniaques avec Vanguard. Le lancement du mode Zombies est confirmé avec la carte Der Anfang, qui sert de préquelle narrative au scénario Dark Aether de Black Ops Cold War. Parallèlement à la bande-annonce, Treyarch a publié un article de blog pour présenter certains personnages et discuter des nouveaux mécanismes de jeu à venir dans Vanguard Zombies. On ne sait pas comment cette carte sera reçue par la communauté des zombies, car Der Anfang n’est pas une carte standard basée sur des tours, mais est plutôt conçue comme un nouveau mode basé sur des objectifs similaire à l’épidémie de Black Ops Cold War.

GameSpot a eu l’occasion de s’asseoir avec l’écrivain principal de Treyarch Craig Houston, l’écrivain principal Tony Bedard, le directeur associé du design Gavin Locke et le spécialiste créatif Miles Leslie pour discuter du mode Zombies de Vanguard et de ce qui nous attend pour le contenu post-lancement.

GameSpot: Zombies a récemment eu une grande révélation, et nous avons eu notre premier aperçu de ce qui est une expérience très démoniaque avec Der Anfang. Qu’est-ce qui a inspiré le passage à l’occultisme pour Vanguard ?

Craig Houston, scénariste principal : L’histoire de la guerre froide est en grande partie née des expériences scientifiques nazies, et parce qu’il s’agit d’une sorte de pièce d’accompagnement parallèle qui est très liée à l’histoire de l’éther noir, qui est la dimension d’où viennent toutes les choses maléfiques, ce l’un est davantage basé sur les expériences occultes des nazis et lui permet d’avoir une personnalité et une atmosphère distinctes de la guerre froide.

Miles Leslie, spécialiste créatif : La principale distinction que nous avons également essayé de faire ici, c’est qu’il est très facile de tomber dans des tropes sur l’enfer et les démons et tout, c’est donc là que l’éther noir offre plus d’opportunités d’unicité. C’est notre propre univers tordu que nous apportons à Vanguard.

CH : C’est un bon point de départ pour les gens, car même s’il a des liens avec les histoires que nous avons faites dans le passé, c’est à nouveau une nouvelle introduction et autonome. Les entités Dark Aether avec lesquelles les joueurs se lieront et qui les aideront dans leur voyage apportent beaucoup de personnalité. Et ce sont des personnages complètement nouveaux.

Y a-t-il eu des influences spécifiques pour ces personnages ? Une mythologie ou quoi que ce soit sur quoi ceux-ci sont basés ?

ML : Ce sont des personnages autonomes. Pour nous, il s’agit vraiment d’apporter quelque chose de frais. Nous explorons les entités de l’Éther noir, par opposition à la guerre froide où ce sont les humains qui entrent [the Dark Aether] et être corrompu et se transformer en ces vilaines abominations. C’est la première fois que vous rencontrez quelqu’un qui vient de l’Éther Noir.

Cela apporte beaucoup de personnalités uniques différentes. Certains d’entre eux ont parlé à des humains dans le passé, ils ont donc été intrigués par les humains. Mais encore une fois, ils ont tous leurs propres agendas. Ils peuvent ne pas tous s’aimer. C’est presque comme les Gardiens de la Galaxie, où ils se réunissent et c’est une équipe unique. Il y a beaucoup de va-et-vient entre eux tous, puis le joueur choisit qui il veut être, et cela vient également avec son propre ensemble de personnalité et de capacité.

Tony Bédard, rédacteur en chef : Dans une certaine mesure, il y a une mythologie humaine attachée à l’un de ces [Dark Aether entities] c’est juste parce que ce sont les humains avec lesquels ils ont eu affaire, c’est la lentille à travers laquelle ils ont vu ces entités. Ce sont tous des extraterrestres extra-dimensionnels pour tous les désirs et intentions. Mais certains les considéraient comme associés à la mythologie grecque ou à la mythologie nordique, et il y a donc une partie de cela qui joue là-dedans. Mais même notre utilisation du terme démon pour les décrire, c’est quelque chose que les humains qui interagissent avec eux leur imposent en quelque sorte. Ils ont leur propre histoire et tout va se jouer au fur et à mesure que l’histoire progresse.

Les zombies ont tous commencé avec des cartes basées sur des tours, et maintenant Vanguard adopte une approche différente, se lançant avec un jeu de style objectif de type Outbreak – dont je suis personnellement un grand fan; J’adore Outbreak, mais que diriez-vous aux joueurs par tour qui pourraient hésiter à essayer parce qu’ils n’étaient pas fans d’Outbreak ?

Gavin Locke, directeur associé du design : Je pense que nous avons supprimé l’expérience basée sur les rondes. Le défi sans cesse croissant et le choix de la façon dont vous voulez jouer et déverrouiller la carte, nous voulions incorporer ces éléments, puis nous avons utilisé les objectifs pour être la porte. Pour étendre le hub, vous remplissez un objectif par opposition aux zombies survivants, en gagnant de l’essence [points], puis en ouvrant une porte. Donc, nous avons mis un tour sur certaines des mécaniques qu’ils ont toujours vraiment aimées. Et puis le monde et les zombies gagnent définitivement en intensité et en difficulté comme ils en ont l’habitude. Donc, il y a toujours cette fin de partie.

ML : Si l’épidémie est un extrême et RBZ [round-based Zombies] est un, très dirigé contre très ouvert, nous avons pris les ingrédients des deux et les avons mélangés ensemble. Ainsi, vous pouvez entrer dans l’action plus rapidement, mais il y a toujours une agence de joueurs comme Outbreak vous offre. Nous essayons d’offrir un petit quelque chose de nouveau du meilleur des deux mondes.

Maintenant, en ce qui concerne le contenu post-lancement, cela va-t-il ressembler à Outbreak où vous développez des régions [maps] pour cela, ou y aura-t-il toujours des cartes standard basées sur des rondes à venir après le lancement ?

ML : Je pense que notre approche est un peu différente en offrant une expérience holistique chaque saison et en s’assurant qu’elle s’engage de différentes manières. Des objectifs, peut-être de nouvelles entités Dark Aether, plus d’informations, donc quand vous regardez l’éventail d’opportunités pour vous engager, il y en a beaucoup. Nous n’allons pas nous engager sur exactement comment nous allons le livrer, bien sûr, parce que je ne veux pas que Kortifex me tue, [laughs] mais la clé ici est que nous allons fournir beaucoup de contenu.

Kortifex dans Vanguard Zombies

D’accord, mais pas de confirmation des cartes basées sur les rondes ?

ML : Eh bien, je pense que la chose là-bas est basée sur les rondes, comme vous le savez, elle pourrait être intégrée à d’autres mécanismes. C’est probablement le mieux que je puisse dire sans le révéler, mais je pense que parce que RBZ revient souvent ; nous n’oublions pas les fans de RBZ. ils vont être satisfaits [with] quelques trucs à venir qui seront plutôt cool, je pense.

L’une des parties passionnantes de l’obtention d’une nouvelle carte Zombies est la quête principale du scénario. Les joueurs de zombies adorent les œufs de Pâques, mais nous avons appris d’un nouveau Article de blog Treyarch que la quête principale n’arrive qu’après le lancement. Pouvez-vous nous parler un peu de cette décision ?

ML : Une [reason] était de s’assurer, parce que nous livrons déjà beaucoup de nouvelles choses, c’était le premier jour pour que les nouveaux joueurs viennent pour la première fois dans le monde, en savoir plus, en savoir plus sur les personnages, et il y a déjà beaucoup d’informations dans tous les endroits . On veut digérer ça. Nous voulons le diffuser afin que les gens puissent le digérer pleinement.

L’une des principales choses avec la quête principale, nous voulions qu’elle soit plus accessible que les jeux précédents et nous voulions passer le temps nécessaire pour que tout le monde puisse la faire, puis nous allons la livrer et la diffuser à travers poste navire aussi.

Nous avons également appris dans le billet de blog que davantage d’entités et d’artefacts de l’Éther noir allaient arriver. À l’origine, on nous a parlé de quatre capacités de base, qui, je pense, [Vanguard’s approach] est cool parce que vous pouvez voir une histoire de la façon dont ces capacités que nous avons utilisées pendant la guerre froide sont nées. Est-ce que cela signifie les post-lancement [Dark Aether artifacts/abilities] seront les mêmes que les autres améliorations de terrain que nous avons utilisées pendant la guerre froide, ou allez-vous introduire de nouvelles capacités cette année ?

ML : Nous avons une longue liste de ceux que nous n’avons même pas utilisés sur Cold War, donc c’est toujours ce « ce qui correspond au bon gameplay » [question], donc je ne sais pas si nous pouvons encore répondre, car les entités Dark Aether que nous avons créées, nous utilisons ces capacités. Et nous voulons que les joueurs puissent choisir les builds – nous sommes très inspirés par les roguelikes – chaque match que nous voulons être différent. Lorsque nous présenterons, ce que nous espérons [to introduce] nouveaux artefacts et entités Dark Aether, ils seront complémentaires à différents types de styles de jeu. Si c’est quelque chose de familier [Cold War abilities]? Peut-être. Des nouveaux? Peut-être.

Je vais juste en poser une amusante, car je ne peux pas faire cette interview et ne pas demander, quelles sont les chances que nous voyions un jour le retour du mode Grief de Black Ops 2 ? Et y a-t-il eu des discussions sur les modes Zombies compétitifs ?

ML : Nous ne pouvons pas parler de tout ce qui se passe après le navire, mais j’aime que vous en soyez fan, car encore une fois, nous avons des listes énormes et il y en a beaucoup [of people] dans l’équipe qui aime aussi ce mode. Donc, si ça revient, peut-être. Mais si ce n’est pas le cas, peut-être aussi. Mais ce n’est pas oublié dans ce sens.

Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Le nouveau jeu sera lancé alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

