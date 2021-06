Pourquoi, combien et quand souscrire un contrat d’assurance vie – En savoir plus

Les assureurs proposent des calculateurs de valeur Human Life qui fournissent des estimations raisonnables tout en tenant compte de tous ces facteurs.

Le secteur de l’assurance en Inde a été ouvert aux acteurs privés en 2000, il y a un peu plus de deux décennies. Depuis lors, la sensibilisation à l’assurance parmi les acheteurs a connu un changement marqué. Des différents produits d’assurance à la façon dont l’assurance est achetée, l’industrie a beaucoup évolué. Pour que l’assurance remplisse son rôle, il y a quelques éléments clés à prendre en compte. Examinons certains d’entre eux et faisons de l’achat d’assurance une décision plus éclairée. A l’occasion de la journée de sensibilisation à l’assurance Peuli Das, chef et actuaire désigné, IndiaFirst Life partage certains facteurs clés avec FE Online que l’on peut considérer pour mieux connaître l’assurance-vie en tant que produit financier.

A propos de l’assurance-vie

C’est avec tant d’amour et de soin que vous construisez votre propre coin de bonheur – une maison, une famille, un monde entouré de proches et de proches. Pourquoi l’assurance-vie ? Parce que vos proches auraient toujours besoin de votre étreinte rassurante, même lorsque vous n’êtes pas là. Ils auront besoin d’une chance de reconstruire leur vie sans se soucier des factures en attente, d’un répit qui ne les oblige pas à prendre des décisions critiques à un moment où ils pourraient se sentir les plus précaires et vulnérables. Certains peuvent appeler cela un investissement, mais à la base, il s’agit de prendre soin de ceux qui comptent le plus pour vous.

Sur le montant de la couverture vie que l’on doit conserver

Décider du montant de la couverture vie nécessite un examen attentif de toute la valeur que l’on pourrait apporter à sa famille et aux personnes à charge dans un avenir prévisible. Cela doit aller au-delà des dépenses immédiates – loyers, épicerie, vêtements ou même une nouvelle voiture. Les frais de scolarité de votre enfant sont voués à augmenter. Vos parents vieillissants auraient très probablement besoin d’une protection contre les problèmes de santé, l’augmentation du coût des médicaments et l’aide domestique. Une hypothèque devrait être remboursée. En règle générale, un minimum de dix fois son revenu annuel est ce qui est recommandé. Les assureurs proposent des calculateurs de valeur Human Life qui fournissent des estimations raisonnables tout en tenant compte de tous ces facteurs.

Sur divers types de polices d’assurance-vie que l’on peut envisager

Le marché de l’assurance offre aujourd’hui de nombreuses options au consommateur indien. Il y a bien sûr les plans de protection pure – bon marché, avec une couverture garantie à long terme. Il existe des plans d’épargne-assurance qui offrent aux clients une solution d’investissement, offrant des rendements constants garantis pour la famille, au-delà de la prestation de décès. Ensuite, il existe des plans liés au marché pour les clients les moins averses au risque à la recherche de création de richesse avec une couverture en cas de décès.

Au bon moment pour souscrire une assurance vie

L’assurance-vie est mieux achetée tôt. Plus l’âge est bas au moment de l’adhésion, plus la prime serait basse pour la même couverture. De plus, cela permettrait à vos fonds de s’accumuler avec le temps et de mieux vous soutenir lorsque vous en avez besoin. Les taux de cotisation sont plus attractifs pour les femmes, en raison de l’allongement de l’espérance de vie. Les exonérations fiscales sur les primes font de l’assurance-vie un outil de planification financière intéressant. D’autres avantages fiscaux existent également, selon le type de police. Le moment est venu d’appeler votre agent ou d’étudier la brochure d’information avant de choisir la police dont vous avez besoin.

