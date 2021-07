Pourquoi connecter votre iPhone à “ce” réseau Wi-Fi n’est pas une si bonne idée

Beaucoup cherchent des explications possibles à cela

Vulnérabilité de l’iPhone : Une nouvelle vulnérabilité dans les appareils iPhone ou iOS en général est apparue. L’ingénieur inverse Carl Schou a partagé que lui et son groupe à but non lucratif Secret Club ont récemment découvert que les réseaux WiFi publics qui contiennent le symbole de pourcentage dans leurs noms ont la possibilité de désactiver le WiFi sur les iPhones et autres appareils iOS lorsque ces appareils sont en la gamme. Cela signifie que l’appareil iOS ne serait pas en mesure d’utiliser les fonctionnalités liées au WiFi, et le problème pourrait ne pas nécessairement disparaître même lorsque l’utilisateur a réinitialisé les paramètres réseau.

Ils ont découvert que si un iPhone entrait en contact avec un réseau dont le nom SSID était %p%s%s%s%s%n, il déclenchait un bogue dans la pile réseau de l’iPhone, désactivant son réseau Wi-Fi et rendant le système de mise en réseau. des fonctionnalités comme AirDrop inutilisables.

Beaucoup recherchent des explications possibles à cela, et 9to5 Mac en a proposé une probable : que le symbole % suivi d’un caractère est une syntaxe courante dans le langage de programmation utilisé pour formater les variables dans une chaîne de sortie. Il est possible que le nom SSID soit envoyé par le sous-système WiFi sans aucune modification à une bibliothèque interne où le formatage des chaînes est effectué, et pour cette raison, il pourrait s’agir d’une écriture de mémoire arbitraire et d’un débordement de mémoire tampon, entraînant une corruption de la mémoire. Le processus pourrait donc éventuellement être tué par le chien de garde iOS, désactivant toute la fonctionnalité WiFi.

On ne sait pas encore si Cupertino travaille sur une solution pour résoudre ce problème, mais selon 9to5 Mac, le problème pourrait être évité en ne connectant pas un appareil iOS à un réseau contenant des symboles % dans leur nom.

