Pourquoi Covax, le fonds mondial pour les vaccins Covid-19, est en difficulté

Au début de la pandémie, les experts de la santé mondiale ont envisagé un scénario de cauchemar: les vaccins Covid-19 sont créés, mais ils sont presque exclusivement destinés aux pays riches qui peuvent se permettre de les acheter. Les habitants des pays les plus pauvres tombent malades et meurent.

Pour éviter cela, les experts ont mis en place une initiative internationale appelée Covax, conçue pour s’assurer que chaque pays du monde ait accès aux vaccins, quelle que soit sa capacité de payer. À l’automne 2020, Covax s’est fixé un objectif clair: acheter 2 milliards de doses et les mettre à la disposition des pays dans le besoin avant la fin de 2021.

Mais nous sommes maintenant près de cinq mois dans l’année, et Covax a délivré un peu plus de 68 millions de doses. En d’autres termes, ce n’est que 3,4% du chemin vers son objectif.

Le cauchemar est devenu réalité. Environ 1,5 milliard de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, mais seulement 0,3 pour cent sont allées dans des pays à faible revenu. Et dans des endroits comme l’Inde et le Brésil, des milliers de personnes non vaccinées meurent chaque jour de Covid-19, alors même que de nombreux Américains se délectent de leur statut vacciné.

«Les gens n’arrêtent pas de me demander: ‘Qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Les variantes? Christ, non! C’est le comportement humain – le refus de partager! » a déclaré Bruce Aylward, conseiller principal à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui travaille sur Covax. «Comment les autres dorment-ils la nuit? Ils devraient être tellement motivés pour résoudre ce problème! »

Si l’épidémiologiste et ses collègues de Covax n’ont pas réussi à éviter l’iniquité mondiale en matière de vaccins, ce n’est pas faute d’essayer. Ils ont reçu des doses vitales dans 124 pays, de l’Argentine à la Zambie, et ils ont poussé les pays riches à les aider à faire plus.

«Covax a été un outil essentiel. Je pense que c’est assez incontestable », a déclaré Kate Dodson, vice-présidente pour la santé mondiale à la Fondation des Nations Unies. Mais, a-t-elle ajouté, «ils ont du mal en ce moment.»

Alors, qu’est-ce qui explique les luttes de Covax? Quels sont les plus grands obstacles à surmonter?

Les experts à qui j’ai parlé ont identifié trois problèmes principaux: l’argent, l’approvisionnement en vaccins et la volonté mondiale de partager ont tous été trop limités. Mais, ont souligné les experts, ce sont des problèmes résolubles. Et il y a des choses que les individus de tous les jours peuvent faire pour aider.

Bruce Aylward a pris la parole lors d’une conférence de presse au siège de l’OMS à Genève le 25 février 2020, peu de temps avant que Covid-19 ne soit déclaré pandémie.

«L’argent était insuffisant et l’argent était en retard»

L’OMS est l’un des trois groupes à la tête de Covax. Les deux autres sont Gavi, un partenariat public-privé qui dirige les efforts de vaccination dans les pays en développement, et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, une collaboration internationale (formée comme une initiative de la Fondation Gates après l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest) pour rendre les vaccins disponibles rapidement lorsque des épidémies se produisent.

Les trois groupes ont collaboré pour faire de Covax un mécanisme de financement unique à but non lucratif. Il est conçu pour fonctionner un peu comme un fonds commun de placement, mais pour les vaccins. L’idée était que les pays à revenu élevé mettraient en commun leur argent pour financer la recherche et le développement d’un portefeuille diversifié de vaccins candidats. Cet investissement augmenterait les chances qu’ils obtiennent un vaccin efficace, et il servirait également à financer des doses de vaccin gratuites pour 92 pays à faible revenu qui n’ont pas les moyens de payer.

Cela ressemblait à un gagnant-gagnant. Mais pour que cela fonctionne comme prévu, suffisamment de pays riches ont dû adhérer à Covax et s’engager à faire passer leurs doses par le biais du fonds.

Au lieu de cela, de nombreux gouvernements ont conclu des accords bilatéraux séparés avec des entreprises comme Pfizer et Moderna, bloquant dans des contrats la grande majorité des doses qui devaient être produites en 2021. Cela a volé Covax – qui n’avait pas beaucoup d’argent sous la main au début de la pandémie – de l’opportunité d’acheter des vaccins pour les pays moins riches.

«Le principal problème est que l’argent était insuffisant et l’argent était en retard », a déclaré Amanda Glassman, directrice de la politique de santé mondiale au Center for Global Development, un groupe de réflexion à but non lucratif basé à Londres et à Washington, DC. «S’ils avaient eu tout l’argent en mars 2020, nous serions dans un espace différent en termes de livraison. Il y avait plus de marge de manœuvre entre mars et juillet de l’année dernière pour réserver des doses s’ils avaient eu l’argent en place. »

Covax a été bloqué dans sa capacité d’achat. Et même maintenant, il n’a toujours pas les fonds nécessaires pour acheter suffisamment de doses de vaccin pour couvrir 20% de la population de chaque pays à faible revenu – les agents de santé et les groupes les plus vulnérables – d’ici la fin de 2021. Pour y parvenir, il doit recueillir 2,6 milliards de dollars supplémentaires.

Aylward était clair que cela restait le principal obstacle de Covax. «La première chose dont nous avons besoin, c’est d’argent», a-t-il déclaré.

Vous vous demandez peut-être à quel point il serait bon pour Covax d’avoir plus de liquidités en ce moment. Avec autant de doses déjà enfermées dans les contrats, est-ce que l’argent supplémentaire permettrait de tirer les armes plus rapidement?

Les experts à qui j’ai parlé ont reconnu que cela ne permettrait pas aux habitants des pays à faible revenu de se faire vacciner demain, mais cela augmenterait certainement le délai. Pour certaines populations, cela pourrait signifier être vacciné au troisième trimestre de 2021 plutôt qu’au quatrième; pour d’autres, cela pourrait faire la différence entre le début et la mi-2022.

Il est crucial pour Covax d’obtenir plus de financement maintenant, car il aura besoin de liquidités pour acheter davantage de vaccins qui commencent à être mis en ligne, tels que Novavax (un vaccin fabriqué aux États-Unis) et Sinopharm (un vaccin créé en Chine et récemment approuvé. pour une utilisation d’urgence par l’OMS). D’ici juin, Covax a besoin d’au moins 1,6 milliard de dollars de plus que le financement actuellement garanti afin de bloquer les doses pour 2021 et début 2022, a déclaré un porte-parole de Gavi. Sinon, les doses risquent d’être arrachées par les pays riches comme ils l’ont fait en 2020.

«L’approvisionnement est incroyablement serré»

Le deuxième défi majeur auquel Covax est confronté est le simple fait que les vaccins et les matières premières nécessaires à leur fabrication sont encore rares.

C’est en partie parce que les pays riches ont acheté une grande partie de l’approvisionnement précoce en vaccins, comme indiqué ci-dessus. Mais c’est aussi parce que la pandémie elle-même rend parfois difficile le respect d’un calendrier de production.

Le principal fournisseur de Covax est le Serum Institute of India, qui produit le vaccin AstraZeneca. Mais avec Covid-19 qui fait actuellement rage en Inde, l’offre a nécessairement été tournée vers un usage domestique. Les restrictions à l’exportation signifient que Covax reçoit beaucoup moins de vaccins que prévu et a dû retarder ses expéditions vers les pays.

Comme l’a dit Dodson, «l’offre est incroyablement serrée pour Covax.»

C’est une bonne illustration de la raison pour laquelle nous avons besoin d’un plan mondial pour augmenter l’échelle et la sécurité de la production de vaccins.

«Nous avons besoin d’un moyen – plus rapidement que jamais auparavant, à l’échelle mondiale, de concert – de travailler pour augmenter considérablement le nombre de doses de vaccins qui seront disponibles en 2021 et au début de 2022», a déclaré Ruth Faden, fondatrice du Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, qui a co-rédigé le cadre des valeurs de l’OMS pour l’attribution des vaccins. «Ce que vous voudriez vraiment voir, c’est une opération Warp Speed ​​au niveau mondial.»

Ce ne sera pas une opération facile à réaliser, car il ne s’agit pas simplement de construire plus d’usines avec plus de capacité de production dans plus de pays. Cela nécessitera une coordination sur un certain nombre de facteurs sous-jacents – le transfert du savoir-faire technologique et du personnel vers les pays dans le besoin, l’envoi de matières premières pour éviter les goulots d’étranglement dans la fabrication et le relâchement des droits de propriété intellectuelle. (La décision de l’administration Biden de soutenir les dérogations de brevet pour les vaccins Covid-19 aidera, espérons-le, ce dernier.)

Aylward a souligné qu’il ne suffit pas d’augmenter la production – une bonne partie de cette production doit être réservée à Covax. Alors que les entreprises apprennent à optimiser leur capacité, il souhaite qu’elles accordent à Covax le droit de premier refus sur tout vaccin qu’elles produisent au-delà de leurs objectifs d’origine.

«Nous avons besoin que les gens partagent»

Last but not least, Covax a besoin de pays riches à partager.

Cela peut signifier partager des doses déjà délivrées. Les États-Unis, par exemple, ont actuellement environ 73 millions de doses dans leur stock. Mais idéalement, les pays riches devraient donner des doses avant même d’arriver sur leurs côtes.

“Nous ne voulons pas qu’ils reçoivent des doses et disent ensuite” Vous savez quoi, nous avons décidé que nous ne voulons pas cela, nous vous donnerons cela “», a déclaré Aylward. Le transfert des doses après qu’elles ont été livrées peut être délicat en raison de la nécessité de garantir que la «chaîne de possession» est intacte – que les exigences d’entreposage frigorifique, par exemple, n’ont à aucun moment été interrompues. «Nous avons besoin que les gens partagent leur espace dans la file d’attente.»

En d’autres termes, lorsque de nouvelles doses de vaccins sont mises en ligne, les pays riches ne devraient pas occuper tout l’espace en tête de file pour les recevoir. S’ils ont déjà passé un contrat avec le fabricant de vaccins, leur contrat tient essentiellement leur place – mais ils peuvent et devraient offrir cette place à un pays qui en a le plus besoin.

Les États-Unis peuvent certainement se permettre de le faire. D’ici juillet, les chercheurs de l’Université Duke estiment que le pays aura probablement au moins 300 millions de doses excédentaires – et cette estimation suppose que les États-Unis conserveront suffisamment de doses pour vacciner la grande majorité des enfants. En d’autres termes, chaque Américain éligible ou bientôt éligible pourrait se faire vacciner, et il resterait encore 300 millions de doses – pratiquement assez pour donner une dose supplémentaire à chaque personne dans le pays.

Un surplus de cette ampleur est si stupéfiant que ne pas le partager avec le monde commence à paraître moralement injustifiable.

De plus, Aylward a déclaré que les pays ne devraient pas se concentrer uniquement sur le don de doses excédentaires. S’ils attendent d’avoir vacciné tous les citoyens éligibles, ils passeront encore plusieurs mois à vacciner les personnes à risque relativement faible, tandis que les adultes à haut risque dans des pays comme l’Inde ne seront pas vaccinés. Au lieu de cela, les pays riches devraient agir davantage comme la Suède, qui a récemment décidé de donner 1 million de ses doses – un cinquième de son approvisionnement actuel – même si un peu plus de 30% de sa population a reçu une injection.

Avez-vous 7 $? Si tel est le cas, Covax a besoin de votre aide.

Ce mois-ci, la Fondation OMS a lancé une campagne de collecte de fonds intitulée «Go Give One», qui exhorte les individus à faire un don de 7 $ pour acheter une dose de vaccin pour quelqu’un dans un pays à faible revenu via Covax.

«Il y avait une énorme demande populaire parmi les particuliers pour contribuer à résoudre ce problème mondial important, donc cette campagne a donné un exutoire à cette demande», a déclaré un porte-parole de Gavi.

Faden a déclaré que si suffisamment de personnes devaient contribuer, cela pourrait potentiellement faire une différence significative. «Si vous pouvez trouver l’argent – disons 7 $ – alors bien sûr vous devriez le faire», dit-elle. «À ce stade, c’est la responsabilité de chacun. Chacun doit être investi comme une obligation envers la justice mondiale. Littéralement comme une question de devoir.

Mais elle a été claire que la collecte de fonds au détail – obtenir de petits dons de nombreuses personnes – ne va pas rapporter à Covax les milliards de dollars dont elle a besoin. C’est vraiment un travail pour les gouvernements, et cela exige que les dirigeants des pays riches du monde se mobilisent.

Dodson a personnellement fait un don à Go Give One et a également organisé une collecte de fonds Facebook pour la campagne, qui a permis de recueillir 1000 $. «Je me sens vraiment fière», m’a-t-elle dit. Mais elle pense que le principal pouvoir de la campagne réside peut-être dans son potentiel à catalyser les dépenses gouvernementales. «Lorsque les gouvernements voient des individus ordinaires dire:« Nous nous soucions de l’iniquité en matière de vaccins et nous sommes prêts à y mettre notre portefeuille », cela peut aider à susciter une plus grande volonté politique.»

Elle pense également que le plaidoyer dans ce domaine est sous-financé, même s’il peut faire bouger les choses de manière considérable – comme nous l’avons vu lorsque des groupes militants ont fait pression sur Biden pour qu’il soutienne les dérogations de brevets. On peut soutenir que les donateurs pourraient avoir un impact plus important en faisant un don à un groupe de défense qu’en faisant un don à Go Give One, bien que ce domaine soit si nouveau qu’il est difficile de le savoir avec certitude.

Pour les donateurs qui préfèrent investir dans le plaidoyer, Dodson et Glassman ont tous deux recommandé trois groupes: Global Citizen, la Campagne ONE et le Pandemic Action Network.

«Dans la mesure où les mouvements de défense contribuent à réduire le coût politique de faire ce qu’il faut et à créer des avantages politiques, je pense que c’est une bonne chose», a déclaré Glassman. «Et les montants d’argent en jeu qu’ils pourraient potentiellement influencer sont importants, en particulier aux États-Unis.»

Aylward, pour sa part, espère que davantage d’individus et de gouvernements commenceront à se préoccuper du monde en investissant dans Covax. «Vous avez cette belle machine», dit-il. «Mettez-le au travail.»