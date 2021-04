Pourquoi Covid-19 a fait des co-espaces de travail une option attrayante

Les espaces de travail collaboratif ont également la capacité de se restructurer rapidement selon les besoins d’une entreprise.

Par M. Kushal Bhargava,

La pandémie COVID-19 a changé la façon dont le monde vit et travaille. Alors que la distanciation sociale et la désintensification des espaces de travail sont devenues une norme, de plus en plus d’organisations ont commencé à revoir leurs besoins en espaces de bureau. Par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, la demande d’occupation physique est encore faible dans les bureaux. Les entreprises explorent les possibilités de modèles de bureau plus flexibles, car certains de leurs employés continuent de travailler à domicile. Mais nous assistons actuellement à un pic majeur de la demande d’espaces de coworking, pour combler divers secteurs verticaux qui ne peuvent pas travailler à distance.

Pour mettre cela en perspective, le concept d’espaces de coworking a pris de l’ampleur en Inde depuis ces dernières années, avant même que la pandémie ne soit sur le radar. Il est passé d’environ 5% en 2016-2017 à environ 15% en 2019. Sa part dans les transactions a augmenté principalement sur les marchés de Mumbai, NCR, Bengaluru, Pune, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad et Kolkata. Selon un rapport de la société immobilière JLL India, les espaces de travail flexibles devraient atteindre 50 millions de pieds carrés au cours des 3 prochaines années, avec une croissance moyenne d’environ 15 à 20% par an.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la pandémie a créé une augmentation de la demande d’espaces de coworking.

L’une des principales raisons est que les espaces de coworking offrent une immense flexibilité. De nombreuses entreprises – en particulier les petites et moyennes entreprises – trouvent qu’il est financièrement imprudent de maintenir des espaces de bureaux sur un bail à long terme pendant la pandémie. Le segment du coworking les aide à combler le vide grâce à des services sans tracas où les coûts globaux de l’installation sont sensiblement plus bas. Cela est particulièrement vrai dans les marchés immobiliers commerciaux coûteux où la disponibilité de l’espace est déjà limitée.

En outre, bien que le travail à distance durera probablement beaucoup plus longtemps, tous les travailleurs à distance n’ont pas accès aux équipements dont ils ont besoin pour travailler de manière productive à domicile. Dans certains cas, les gens ont besoin d’accéder à un environnement collaboratif. Dans l’environnement actuel, comme la majorité des employés travaillent à domicile, les organisations préfèrent les espaces de travail qui agissent davantage comme de simples lieux de réunion. Les espaces de coworking correspondent parfaitement à la facture car ils peuvent offrir cette installation et offrir une meilleure commodité grâce à des options plug-and-play.

De tels espaces flexibles sont de bon augure pour les entreprises qui ont désormais des budgets restreints pour les intérieurs et autres travaux d’entretien des bureaux. Les espaces de travail collaboratif sont également en mesure de fournir une infrastructure dynamique pour la main-d’œuvre plus jeune ainsi que d’autres avantages tels que la collaboration et le sens de la communauté.Dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, les entreprises exigent largement des espaces de réunion pan-indiens afin que leurs employés puissent visiter à intervalles pour des interactions personnelles tout en travaillant à distance le reste du temps.

Un autre domaine où il y a eu un pic de demande est le besoin d’espace de bureau pour répondre aux exigences de conformité. La plupart des entreprises recherchent des solutions de rechange rentables, en particulier lorsqu’un espace de bureau est une obligation légale de répondre aux besoins de conformité ou de TPS. Cette exigence obligatoire a créé une demande de postes de travail uniques ou d’espaces de travail dédiés pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent se conformer à la réglementation, mais ne souhaitent pas investir dans des espaces plus grands.

Les espaces de travail collaboratif ont également la capacité de se restructurer rapidement selon les besoins d’une entreprise. De nombreuses entreprises optent pour des espaces de travail collaboratif car elles peuvent les utiliser pour s’adapter aux nouveaux styles de travail qui incluent des horaires de travail flexibles où la main-d’œuvre arrive par lots. Ces espaces sont capables de tirer parti de la technologie pour garantir un minimum de points de contact physiques – un incontournable en ces temps.

La pandémie a également brusquement défié des années de décisions en matière d’immobilier d’entreprise et de conception de lieux de travail en remettant en question le besoin de grands espaces de bureau. De nombreuses entreprises ont choisi de renoncer à une partie de leur espace de bureau pour réduire les coûts immobiliers. Étant donné que les organisations maintiennent le travail à domicile dans un avenir prévisible, certains de nos clients nous demandent de mettre en place des bureaux pour qu’ils puissent répondre à leur personnel limité. Beaucoup d’entre elles sont des entreprises bien implantées dans les villes de niveau 1. Cependant, les segments de niveau 2 et de niveau 3 présentant un grand potentiel, ils souhaitent se concentrer sur ces villes pour une croissance future. Pour leurs nouveaux espaces de bureau, la plupart ont envisagé comment ils les utiliseront, ce qui a façonné leurs idées de conception. Nous avons donc des demandes de configurations spécifiques pour des installations telles que salle de réunion, salle électrique, salle de serveurs, bref, une configuration conventionnelle, bien que dans un espace partagé.

Certaines entreprises souhaitent également des espaces de coworking dans des zones spécifiques, car ils peuvent réduire les déplacements des employés et minimiser les risques d’exposition. Il s’agit de l’un des plus grands avantages des espaces de coworking car ils peuvent donner aux entreprises le pouvoir de contrôler leur environnement afin de garantir la mise en œuvre efficace des protocoles de santé et de sécurité, de distanciation sociale et d’autres mesures. Ils peuvent également essayer d’atténuer toute exposition que les employés pourraient avoir à des zones à risque. Les fournisseurs d’espaces de travail collaborent également sur le quotient de santé et de sécurité grâce à une technologie robuste en créant des expériences de travail sans contact, sûres et agiles.

Un autre domaine où nous assistons à une augmentation des demandes est la gestion des espaces de bureaux. Les espaces de travail gérés est un concept unique dans lequel nous proposons des solutions d’espaces de travail personnalisées. Un espace de travail géré offre flexibilité et rentabilité tout en offrant les avantages d’une approche louée traditionnelle. En tant que fournisseur de solutions d’espace de travail géré, nous gérons le processus holistique en commençant par définir les besoins en espace de travail du client et en le conseillant sur la bonne solution pour son entreprise. Ensuite, sur la base d’une recherche complète du marché, nous les aidons à sélectionner les options dans leur ville et leur emplacement préférés. Une fois l’emplacement finalisé, nous entreprenons le processus de conception, de création et d’aménagement de l’espace pour répondre à leurs exigences. Vient ensuite l’acquisition du mobilier, des équipements, des besoins informatiques et de télécommunication et, finalement, la gestion de tous les éléments des opérations de bureau une fois qu’ils ont emménagé.

Pour les entreprises dynamiques, les espaces de travail gérés sont un cadre idéal, en particulier pendant cette période, car ils leur donnent la liberté et la flexibilité de se concentrer sur leur cœur de métier pendant que la configuration est prise en charge. Le client ne paie qu’un seul montant fixe chaque mois pour tous les services sans se soucier des factures de services publics distinctes et de l’entretien ménager. À long terme, cela s’avère plus rentable.

Ces derniers mois, les espaces de travail collaboratif sont devenus une plate-forme de solution d’espace de travail entièrement intégrée pour les entreprises, offrant des produits à toute la gamme des exigences de travail, y compris le travail à distance. Une fois la pandémie terminée, les entreprises peuvent continuer à réévaluer leurs investissements dans un espace de bureau. De plus en plus d’entreprises rechercheront des options flexibles pour répondre à leurs exigences changeantes, au lieu d’opter pour des facilités à plus long terme.L’industrie du coworking continuera très probablement à subir des demandes importantes à mesure que les entreprises se rendront compte du besoin croissant de flexibilité et de rentabilité.

(L’auteur est le co-fondateur de MyBranch. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

