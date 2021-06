Pourquoi Cristiano Ronaldo s’est tenu de côté pour l’hymne national du Portugal lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Hongrie

in

Cristiano Ronaldo a suivi l’exemple de l’équipe nationale du Pays de Galles en se tenant à côté pendant l’hymne national du Portugal avant leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Hongrie.

Dans un mouvement qui devient de plus en plus populaire parmi les équipes sportives internationales, la superstar de la Juventus s’est tenue de côté pour faire face à ses fans et à leurs drapeaux.

Ronaldo, capitaine du Portugal, a été le seul membre du onze de départ à se tourner vers lui pendant l’hymne national

C’est la nouvelle tendance dans le football, mais pourquoi le font-ils ?

Les drapeaux des deux nations sont tenus par des mascottes sur le terrain avant les matchs et Ronaldo s’est tourné vers eux tout en chantant l’hymne national dans une démonstration de patriotisme avant l’affrontement.

Il a fait de même lors de la Coupe du monde en 2018 et le gardien argentin Willy Caballero a ensuite suivi son exemple.

Et il a répété l’exploit mardi avant le choc contre la Hongrie – bien que ses coéquipiers aient décidé de ne pas le rejoindre dans le geste.

Le Pays de Galles a fait de même pour l’affrontement contre la Suisse que Gareth Bale and co. se tenait face à leur drapeau.

Ronaldo est le talisman du Portugal et il espère mener son équipe à nouveau à la victoire à l’Euro 2020

Le Portugal s’est vanté d’avoir une équipe de stars pour le choc contre la Hongrie à la Puskas Arena, qui a pleine capacité.

Ronaldo, Bruno Fernandes de Manchester United et Bernardo Silva de Man City ont tous obtenu le feu vert pour l’affrontement avec les garçons avec leurs champions en titre en train de défendre leur titre.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c’était à l’Euro 2016 et c’était un thriller absolu, Ronaldo ayant réussi un doublé ce jour-là.

