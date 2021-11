Pourquoi CRSR Stock est le stock de jeu haut de gamme à détenir

Corsaire (NASDAQ :CRSR) a deux vents contraires difficiles à surmonter. Premièrement, le stock CRSR est un ancien stock de mèmes réalisé par WallStreetBets de Reddit plus tôt cette année. À l’époque, cependant, Corsair disposait de solides fondamentaux pour justifier le rallye. Pendant une grande partie de l’année, Corsair a perdu de son élan.

Source : WDphotography / Shutterstock.com

Corsair a organisé un autre rallye induit par les mèmes en juin en s’échangeant jusqu’à 43 $ par jour.

Corsair connaît également actuellement une pénurie d’approvisionnement, c’est le deuxième vent contraire à gérer. La société a mis en garde les investisseurs à la mi-octobre sur les défis qu’elle doit surmonter.

Perspectives sombres pour le stock CRSR

Le directeur général de Corsair, Andy Paul, a publié un rapport préliminaire du troisième trimestre et mis à jour ses perspectives. Le 14 octobre, Corsair a souligné ses résultats exceptionnels de 2020. Il a déclaré qu’il considérait 2021 comme une année de forte croissance. Corsair s’appuiera sur l’accélération des joueurs et des streamers qui achètent du matériel pour la première fois.

Le PDG a laissé entendre que l’action était cotée au cours d’années de fortes attentes de croissance avant son introduction en bourse en 2020. Pour le reste de 2021, le chiffre d’affaires net est limité par des problèmes de logistique mondiale et de chaîne d’approvisionnement. Paul a déclaré que « le manque de GPU abordables dans le canal de vente au détail » nuit à son activité.

Corsair n’est pas le seul à émettre une perspective faible. Le 25 octobre, Logitech International (NASDAQ :LOGI) a publié des résultats trimestriels qui ont fait chuter son action dans les 80 $. À son apogée, l’action LOGI s’échangeait à 140,17 $. Logitech a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de seulement 4% en glissement annuel.

Logitech a également affiché une baisse de sa marge brute ajustée, de 45,7% à 42% en GA, ce qui devrait inquiéter les investisseurs de Corsair. Logitech a dépensé plus en promotions, avait des tarifs logistiques plus élevés, des coûts de produits et des réserves d’inventaire accrues.

Force de jeu haut de gamme

Logitech propose des périphériques de milieu à haut de gamme pour les utilisateurs d’ordinateurs, en particulier les entreprises. La gamme de produits de Corsair est plus spécialisée avec des produits haut de gamme. Il s’adresse au marché des jeux sur PC. Ses casques, souris, claviers et autres périphériques sont des produits haut de gamme dont le prix est élevé.

Corsair a étendu la puissance de ses produits en termes de performances et de vitesse en introduisant la mémoire DDR5 le 27 octobre. Les joueurs choisissent souvent la marque Corsair en premier. Étant donné que les dernières spécifications informatiques auront besoin de DDR5, les mémoires Dominator Platinum et Vengeance DDR5 de Corsair devraient augmenter les revenus.

Le partenariat de la société de jeux avec Se casser (NYSE :SE CASSER), via l’unité Elgato de Corsair, apportera la réalité augmentée sur PC et Mac. Elgato est un fournisseur de matériel et de logiciels pour les créateurs de contenu et les streamers. Les deux sociétés apporteront des lentilles AR Snap pour l’application EpocCam.

Pour maintenir son avance sur les autres fournisseurs de PC de jeu, Corsair s’est associé à Ubisoft (OTCMKTS :UBSFY). La société a écrit : « Les joueurs PC pourront découvrir l’action de Far Cry® 6 au-delà de l’écran grâce à leurs composants et périphériques compatibles avec le logiciel CORSAIR iCUE. Les périphériques de Corsair sont immersifs avec les titres de jeux. Des accords comme celui-ci élargiront son avance auprès d’entreprises comme Razor ou Alienware.

Évaluation

Les ours ont un gros pari contre les actions CRSR. Le flottant court est d’environ 13%. Cette vision négative est dangereuse. Les valorisations sont faibles : le ratio prix/ventes n’est que d’environ 1,35 fois. Encore un fournisseur de PC de milieu de gamme Dell (NYSE :DELL) se négocie à environ 0,9 fois les ventes. HP Inc. (NYSE :HPQ) se négocie à un P/S de 0,6 fois. L’action HPQ a rebondi par rapport au creux de 26 $ le mois dernier et se négocie toujours à des valorisations inférieures à celle de l’action CRSR.

À Wall Street, la fourchette de prix cible est de 26,00 $ à 40,00 $ (selon Tipranks). Selon Stockrover, l’action CRSR a un score quantitatif mitigé. C’est une action de qualité avec un rendement élevé sur le capital investi. Mais son score de valeur est inférieur à celui du stock DELL et HPQ. Corsair maintiendra probablement une valorisation plus élevée car elle vend du matériel de jeu et des ordinateurs haut de gamme.

Des risques

Le statut de mème de Corsair a nui aux perspectives à moyen terme du titre. Les spéculateurs qui ont payé en trop pour les actions vendront les actions dès qu’elles reprendront. Le flottement court baissier est également exceptionnellement élevé.

La pandémie de Covid touche à sa fin. Les vaccinations s’avèrent jusqu’à présent protéger les gens contre la variante mortelle du delta. Les personnes qui ont passé plus de 18 mois principalement à la maison peuvent vouloir sortir plus souvent. Cela réduirait le temps passé à jouer à des jeux ou à regarder les joueurs en streaming en ligne.

Vos plats à emporter

Corsair offre aux investisseurs un rallye occasionnel pour un rendement modeste, mais les perspectives à court terme sont obscures. Au cours des douze prochains mois, les actions pourraient être en difficulté. Au fur et à mesure que l’entreprise surmontera les problèmes logistiques et les contraintes d’approvisionnement, le stock rebondira.

Corsair offre aux investisseurs un bon équilibre entre croissance et valeur dans l’espace de jeux de matériel informatique.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.