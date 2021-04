Pourquoi Crypto Down aujourd’hui? 3 grands facteurs poussant les prix du Bitcoin en dessous de 50K $

Au premier trimestre, il n’y a pas eu d’arrêt de la crypto-monnaie. Bitcoin (CCC:BTC-USD) a atteint un niveau record au-dessus de 64 000 $. La crypto-monnaie s’est répandue dans le courant dominant d’une manière sans précédent et elle est susceptible de rester. Cependant, la réalité rattrape les taureaux. Les prix du Bitcoin sont inférieurs à 50000 dollars ce matin, et c’est un moment qui donne à réfléchir pour l’ensemble de la classe d’actifs. Avec Bitcoin tanking après de si énormes mois, beaucoup se demandent: «Pourquoi la crypto est-elle en panne aujourd’hui?»

Source: Shutterstock

Appeler Bitcoin la plus grande crypto-monnaie serait un énorme euphémisme. Le Bitcoin est en fait tellement plus gros que les autres cryptos, il détient régulièrement bien plus de la moitié de la capitalisation boursière de l’ensemble du secteur. Ainsi, lorsque Bitcoin tombe en panne, il se répercute sur toutes les autres monnaies numériques.

Les derniers jours ont annulé beaucoup de progrès pour Bitcoin. Les craintes d’une bulle cryptographique croissante et de la répression nationale de la cryptographie font flotter les prix du Bitcoin aujourd’hui. Certains pensent que ce n’est qu’un moment pour respirer avant une autre course ascendante. D’autres pensent que c’est le signe d’une nouvelle correction à venir.

Pourquoi Crypto Down aujourd’hui?

L’une des principales raisons de la baisse de Bitcoin en dessous de 50000 dollars est la récente interdiction de la crypto-monnaie en Turquie. Invoquant un manque de réglementation par les autorités centralisées, l’interdiction devrait avoir lieu le 30 avril. Une fois qu’elle entrera en vigueur, les détenteurs ne pourront pas utiliser les cryptos pour faciliter les transactions. L’annonce a précédé la baisse initiale des prix du Bitcoin qui s’est transformée en pertes plus importantes aujourd’hui.

Le pays fait de nouveau l’actualité ce matin après que la police a annoncé qu’elle détenait des mandats pour 78 personnes impliquées dans le Thodex échange de crypto. Thodex a récemment été arrêté pour une maintenance inopinée, provoquant la colère des utilisateurs de l’échange populaire. Un raid du gouvernement turc qui en a résulté a conduit aux arrestations et à la baisse des prix du Bitcoin qui en a résulté.

De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis ont également de grandes nouvelles qui introduisent de la volatilité sur le marché de la cryptographie. Selon un rapport de Bloomberg, le président Joe Biden envisage d’augmenter les impôts sur les gains en capital pour presque doubler les 20% actuels. La hausse ciblerait non seulement les traders traditionnels en actions, mais également les traders en crypto-monnaies.

Enfin, certains voient les pertes de Bitcoin à la suite de la bulle cryptographique atteignant un pop. Bien que cette raison soit plus vivement débattue que les récentes nouvelles du gouvernement, elle conduit toujours à des ventes massives sur le marché. CryptoQuant Le PDG Ki Young Ju pense que le marché haussier de Bitcoin va se poursuivre, bien qu’il note ce matin que l’industrie pourrait bientôt avoir une correction qui pourrait conduire à davantage de ventes de panique.

