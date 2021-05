Pourquoi Crypto Down en ce moment? 7 choses à savoir sur le crash de la crypto aujourd’hui

Aujourd’hui, la grande question que se posent de nombreux investisseurs est la suivante: pourquoi la crypto est-elle en panne aujourd’hui?

Source: Shutterstock

C’est une question raisonnable. Après tout, les crypto-monnaies n’ont fait que grimper ces dernières années. (Eh bien, il y a eu quelques accidents catastrophiques en cours de route, mais la ligne de tendance générale est impressionnante).

Désormais, ces monnaies numériques sont des actifs très volatils à détenir. La plupart des investisseurs en sont conscients. Mais étant donné que les crypto-monnaies ont connu très peu de jours d’arrêt, toute sorte de baisse est assez surprenante à ce stade.

En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la crypto a sous-performé ces derniers jours. Aujourd’hui, certains vents contraires sont pris en compte dans une plus grande mesure. Voyons quels sont ces vents contraires et ce que les investisseurs doivent savoir.

Pourquoi Crypto Down aujourd’hui?

L’une des plus grandes craintes des investisseurs en cryptographie est que leurs actifs décentralisés pourraient devenir réglementés. En effet, la Chine a récemment annoncé son intention de faire exactement cela.

La Chine a récemment interdit aux institutions financières de fournir des services liés à la cryptographie. Comme l’a expliqué Brenden Rearick, rédactrice adjointe d’InvestorPlace, cette interdiction ne s’applique qu’aux institutions financières. Les particuliers peuvent toujours investir dans la cryptographie, mais le trading de ces monnaies numériques peut être un peu plus délicat suite à cette législation. Compte tenu de l’élément d’actualité de cette histoire en évolution, je pense que nous verrons plus de détails surgir dans les prochains jours. Cependant, comme nous l’avons vu dans des situations précédentes, lorsque la capacité de négocier des actifs spécifiques est limitée, les investisseurs ont tendance à vouloir se retirer du commerce dans lequel ils se trouvent. Et étant donné la taille et l’importance de la Chine sur la crypto-monnaie mondiale système, ce mouvement a été amplifié. L’incroyable sciage d’hier des prix de la cryptographie reflète à quel point ces actifs peuvent être volatils dans un tel environnement. La Chine ayant récemment soutenu sa décision initiale, il semble que les investisseurs évaluent actuellement une pression à la vente accrue. De plus, le département du Trésor américain a annoncé hier une proposition défavorable aux investisseurs en crypto. Cette proposition exige que les transactions cryptographiques liées aux entreprises de plus de 10000 USD soient déclarées à l’IRS. Le Trésor américain a récemment réprimé les crypto-monnaies. C’est encore un autre mouvement que les investisseurs en cryptographie considèrent comme un fardeau réglementaire. Les investisseurs doivent également noter que Hong Kong a partagé son intention d’interdire aux investisseurs de détail de s’engager dans le crypto trading. En conséquence, le mouvement à la baisse de 7% Bitcoin (CCC:BTC-USD) n’est peut-être pas si surprenant pour les investisseurs.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/why-is-crypto-down-right-now-7-things-to-know-about-the-crypto-crash-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC