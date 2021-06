Pourquoi Crypto s’est-il écrasé aujourd’hui ? Elon Musk est devenu si engourdi.

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a besoin d’un peu d’espace pour respirer, car c’est un pas de plus vers le bord, et il est sur le point de casser. Une pièce entre lui et Elon Musk, bien sûr. À l’heure actuelle, vous devriez simplement supposer qu’Elon Musk est toujours la réponse à la question « pourquoi la crypto s’est-elle plantée aujourd’hui ? » Le bœuf sans fin entre un homme qui construit des fusées et une monnaie numérique se réchauffe à nouveau, grâce au tweet de rupture de Linkin Park de Musk.

Le différend entre Musk et Bitcoin a été la chose la plus 2020 depuis le début de 2021. Le tiff bizarre a décollé grâce à de Tesla (NASDAQ :TSLA) l’acceptation et l’annulation ultérieure des paiements Bitcoin pour les voitures.

Le renversement a précédé le crash crypto du mois dernier et a déclenché une légion d’investisseurs Bitcoin en colère sur les mentions de Musk. Cela n’aide certainement pas que ses tweets anti-Bitcoin apparaissent constamment aux côtés de pro-Dogecoin (CCC :DOGE-USD) mèmes, ajoutant du sel à la plaie.

En tant que tel, le sentiment sur Musk lui-même se désintègre. Selon Yahoo Finance, le rapport positif/négatif des publications sur Musk a atteint un niveau record le mois dernier, poursuivant une tendance qui s’est produite depuis la bascule de paiement de Tesla.

Pourquoi Crypto s’est-il écrasé aujourd’hui ? Elon Musk, évidemment.

Si Elon avait lu l’article, il ne se soucie évidemment pas de ce que les gens tweetent à son sujet. Aujourd’hui, l’entrepreneur trolle à nouveau Bitcoin avec un tweet de rupture sur le thème de Linkin Park, commentant la relation fragmentée entre les deux :

Il a évidemment apprécié la réponse qu’il a obtenue, car il a doublé deux heures plus tard avec un autre tweet de rupture, se moquant des pertes récentes de Bitcoin.

La paire de mèmes précède une nouvelle baisse pour Bitcoin, montrant à quel point le milliardaire a une influence sur les prix du Bitcoin. Une baisse de prix de 6% secoue BTC ce matin, faisant chuter les valeurs à moins de 37 000 $ et forçant d’autres cryptos à baisser en tandem.

Ce qui rend les choses plus intéressantes, c’est que Tesla de Musk a investi plus d’un milliard de dollars dans BTC, et il a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de vendre. Cela ne fait qu’alimenter plus de questions sur les intentions de Musk.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.