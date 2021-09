Pourquoi Crystal Hefner dit que les ex de Hugh Hefner parlent négativement de lui

Alors que les stars de The Girl Next Door ont partagé leurs expériences pas si glamour dans le célèbre domaine, Crystal a rappelé à quel point Hugh a fait que tout le monde se sente spécial lorsqu’ils sont entrés dans sa maison.

“Il était si humble et gentil avec tout le monde. Il était si ouvert et partageait sa vie avec tout le monde et je pense que c’est vraiment spécial”, a déclaré le mannequin de 35 ans, qui séjourne à l’hôtel Soneva aux Maldives. “Il était si accueillant. Tout le monde pouvait entrer, laisser ses soucis à la porte et passer un bon moment.”

Elle a poursuivi: “J’ai adoré être là. C’était vraiment magique. C’était quelque chose qui ne pourrait plus jamais être reproduit.”

Crystal, qui a épousé le magnat des affaires en 2012, a expliqué qu’elle préservait sa mémoire en essayant d’imiter ses meilleures qualités.

“Hef dit toujours qu’il est un livre ouvert avec des illustrations, alors j’essaie toujours de rester assez ouvert et gentil avec tout le monde, comme il l’était”, a-t-elle partagé, ajoutant: “Ma vie a été tellement liée à Hef pendant 10 ans, alors je suis j’essaie toujours de découvrir qui je suis par moi-même.

