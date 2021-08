Pourquoi Cuomo a démissionné et pas Trump

Assailli d’allégations de harcèlement sexuel et d’autres scandales, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé mardi qu’il démissionnerait de son poste plus tard ce mois-ci.

“La meilleure façon pour moi d’aider maintenant est de me retirer et de laisser le gouvernement revenir à gouverner”, a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse. “Et c’est donc ce que je vais faire.”

Jusqu’à ce point, Cuomo avait semblé provocant. Il avait soutenu que les pires allégations contre lui étaient tout simplement fausses et qu’il avait une habitude à l’ancienne de toucher des gens sans intention sexuelle qui était mal interprétée. Qu’est ce qui a changé?

Le revirement de Cuomo n’est probablement pas dû à une soudaine poussée de conscience, mais plutôt à une décision née de l’intérêt personnel. Avec seulement deux options apparemment restantes – une vilaine destitution de plusieurs mois se terminant par sa destitution, ou une démission rapide – il a choisi cette dernière.

La clé ici était cette destitution imminente. Cuomo semble avoir initialement gardé l’espoir qu’il pourrait repousser la destitution dans la législature de l’État de New York d’une manière ou d’une autre – et, en effet, il avait bloqué l’action là-bas pendant plusieurs mois depuis que ces scandales ont fait surface plus tôt cette année. Mais vraiment, les législateurs attendaient un rapport du bureau du procureur général de New York, Letitia James, sur la conduite de Cuomo.

Ce rapport, publié la semaine dernière, détaillait les allégations de 11 femmes, couvrant des comportements allant des baisers et attouchements non désirés aux commentaires inappropriés. Un employé de l’État a affirmé que Cuomo lui avait tâtonné la poitrine, tandis que d’autres ont décrit le gouverneur en train de raconter des blagues sexuelles, de commenter leur apparence ou de les toucher.

Après la publication du rapport, les principaux démocrates ont déclaré que Cuomo devait partir. L’ensemble de la délégation démocrate du Congrès de New York l’a appelé à démissionner, tout comme les dirigeants démocrates nationaux comme le président Joe Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Des alliés de longue date dans la politique de l’État l’ont également abandonné, des syndicats aux courtiers en pouvoir de la législature de l’État. Une majorité de législateurs de l’assemblée de l’État ont officiellement soutenu sa destitution. Les électeurs l’ont également rejeté – un sondage Quinnipiac a révélé que 70% des électeurs de New York voulaient que Cuomo démissionne.

L’écriture sur le mur est devenue claire – il ne pouvait pas gagner. De plus, une condamnation lors de son procès en destitution aurait pu lui interdire d’occuper des fonctions publiques à l’avenir. Alors maintenant, espère-t-il, il évitera complètement ce procès.

Dans cette image fixe de la vidéo, le gouverneur Andrew Cuomo annonce sa démission. Bureau du gouverneur de New York via AP

Le point plus large est que les politiciens en proie à des scandales ne démissionnent souvent pas par honte ou par docilité, mais parce qu’ils ont conclu que quitter volontairement ses fonctions était l’option la moins mauvaise et la plus salvatrice pour eux personnellement.

Alors que Cuomo défiait les appels à sa démission, il était fréquemment comparé à l’ancien président Donald Trump, qui a fait de même. Mais la principale différence est que, même aux moments les plus bas de Trump – le blizzard de harcèlement sexuel et d’accusations d’agression contre lui en octobre 2016, le scandale de son limogeage du directeur du FBI James Comey, ou l’une de ses destitutions – de nombreux républicains le soutenaient toujours. . Trump a donc calculé, rationnellement et correctement, qu’il pourrait survivre à ces scandales, et même à la destitution (comme il l’a fait deux fois).

Pourquoi les républicains sont-ils restés avec Trump pendant tout cela ? Une partie de la raison est que son attrait personnalisé unique pour la base du GOP a fait peur aux élites de le croiser. Malgré le succès de Cuomo dans la politique de l’État, il n’avait aucun culte de la personnalité comparable parmi les électeurs ordinaires. Beaucoup craignaient de traverser Cuomo pendant de nombreuses années, mais une fois qu’il a été grièvement blessé – par ce scandale et d’autres, comme celui sur le traitement des données sur les décès de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers de New York – il pourrait être mis de côté.

Au-delà de cela, les démocrates souhaitaient simplement montrer qu’ils prenaient au sérieux les allégations de harcèlement sexuel à l’époque de Me Too. Maintenant, ce n’est pas le cas que chaque démocrate accusé de harcèlement ces jours-ci soit mis de côté – il y a un consensus croissant au sein du parti que de telles allégations doivent être corroborées, même si cette norme n’est pas encore appliquée uniformément.

Mais le rapport de la semaine dernière sur la conduite de Cuomo du bureau du procureur général de l’État a servi cet objectif de corroboration – il a été reçu comme faisant autorité et accablant. Le parti ne voulait pas d’un tâtonnement accusé avec un modèle de commentaires au mieux humiliants et au pire lubriques comme porte-étendard. Et, finalement, cela est devenu suffisamment clair pour Cuomo qu’il a estimé qu’il n’avait d’autre alternative que d’arrêter.