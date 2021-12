Pourquoi Cyberpunk 2077 n’a pas de poursuites policières | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle du directeur de quête de Cyberpunk 2077 révélant pourquoi le jeu manque un système de poursuite policière en dehors des séquences scénarisées. Cyberpunk obtient également un nouveau mod qui ajoute un système de métro fonctionnel. Ce mod de KeanuWheeze comprend 19 postes de travail et une intégration complète avec l’interface utilisateur et les commandes du jeu et les joueurs peuvent basculer entre les vues à la première et à la troisième personne.

DeVante parle également de l’impact de la pénurie de Xbox sur le tournoi Halo Infinite. Selon le responsable eSports de 343, Tashi, a révélé que certains concurrents utilisaient des consoles de « développement » en raison de la pénurie actuelle de semi-conducteurs.

Plus tard dans la vidéo, il semble que le prochain jeu Mass Effect fonctionnera, comme le dit la rumeur, sur le moteur Unreal d’Epic. Le producteur de BioWare, Brenon Holmes, a récemment tweeté au sujet d’un poste vacant au sein de l’entreprise pour le directeur technique associé, et le candidat idéal aura une expérience avec Unreal Engine 4 et 5.