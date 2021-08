Pourquoi DaBaby a-t-il été annulé ? Une chronologie de ce qui s’est passé

in

Pourquoi DaBaby a-t-il été annulé ? Le rappeur a été retiré des spectacles de musique en direct à travers le pays.

Le rappeur basé à Charlotte DaBaby fait face à une réaction rapide après des propos homophobes. Il a fait ces commentaires le 25 juillet lors de son set à Rolling Loud Miami. Lorsqu’il est monté sur scène, il a lancé une diatribe homophobe qui a fait sensation en ligne.

« Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH, le sida ou l’une de ces maladies sexuellement transmissibles mortelles qui vous font mourir dans deux à trois semaines, alors allumez votre téléphone portable », a déclaré DaBaby à la foule massive. « Les gars, si vous n’êtes pas en train de sucer des salopes sur le parking, allumez votre téléphone portable ! » il a continué.

Après la diffusion de la vidéo de l’incident sur les réseaux sociaux, la réaction a commencé.

Le 26 juillet, le rappeur s’est rendu sur Instagram pour clarifier certains de ses commentaires. Il a dit que ses fans ne contractent pas le VIH/SIDA parce qu’ils ne sont pas « des gays méchants ou des junkies. Je ne faisais pas de diatribe », poursuit le rappeur. « C’est ce qu’on appelle un appel à l’action. C’est comme ça que ça s’appelle, parce que je suis un artiste live. Je suis le meilleur artiste live.

Cette publication sur Instagram ne s’est pas bien passée et le 27 juillet, DaBaby a été obligé de s’excuser à nouveau. « Quiconque a déjà été affecté par le SIDA/VIH, vous avez tous le droit d’être contrarié, ce que j’ai dit était insensible même si je n’ai aucune intention d’offenser qui que ce soit. Alors toutes mes excuses. »

Les excuses publiques de DaBaby sont arrivées juste un jour avant que la société de mode BooHooMan n’annonce qu’elle ne travaillerait plus avec le rappeur. “boohooMAN condamne l’utilisation d’un langage homophobe et confirme que nous ne travaillerons plus avec DaBaby”, lit-on dans leur déclaration.

Les fans ont rapidement commencé à inciter Dua Lipa à aborder la controverse. La chanteuse anglo-albanaise a travaillé avec DaBaby sur un remix de son morceau, “Levitating”. L’artiste a rapidement abordé la polémique via Instagram.

“Je suis surpris et horrifié par les commentaires de DaBaby”, a écrit le chanteur. “Je ne reconnais pas vraiment cela comme la personne avec qui j’ai travaillé.” À la suite de cette annonce, plusieurs grandes stations de radio ont commencé à diffuser le remix de « Levitating ».

Puis les annulations de concerts ont commencé.

Lollapalooza (29 juillet – 1er août)

Quelques heures seulement avant que DaBaby ne monte sur scène, les organisateurs l’ont retiré. Ils ont cité “la diversité, l’inclusivité, le respect et l’amour” comme raison dans l’annonce d’annulation. Foo Fighters, Young Thung, Brockhampton, Modest Mouse et G Herbo se sont produits le dernier jour.

Jour N Vegas (12-14 novembre)

Le lundi 1er août, les organisateurs du Nevada’s Day N Vegas ont dénoncé les commentaires de DaBaby. Roddy Ricch prendra sa place au festival.

Bal des gouverneurs (24 au 26 septembre)

Le New York City Governors Ball organise une nouvelle programmation après avoir retiré DaBaby le 2 août. « Nous accueillons et célébrons les diverses communautés qui font de NYC la plus grande ville du monde », ont écrit les organisateurs.

Limites de la ville d’Austin (du 1er au 10 octobre)

Les organisateurs du festival Austin City Limits ont pris des mesures le 3 août. Ils ont annoncé que DaBaby était supprimé de la programmation et qu’une nouvelle programmation serait bientôt disponible.

Confiture d’été KS 107.5 (4 septembre)

Le 3 août, les organisateurs du festival de musique de la station de radio ont annulé l’intégralité du festival à Denver “à la lumière des récents commentaires de DaBaby”. Tous les billets pour l’événement annulé seront remboursés.

Parklife (11-12 septembre)

Le festival de musique Parklife du Royaume-Uni a discrètement effacé DaBaby de sa gamme d’artistes à venir. Megan Thee Stallion, Disclosure, Skepta, Jamie XX et d’autres sont toujours en lice.

Musique Midtown (18-19 septembre)

Le Music Midtown d’Atlanta a annoncé le 3 août que DaBaby ne serait pas le bienvenu. Les organisateurs ont promis de publier une programmation mise à jour pour les fans “bientôt”.

iHeart Radio Music Festival (17 – 18 septembre)

Les organisateurs du festival iHeart Radio ont annoncé que DaBaby ne se produirait plus le 4 août. Une nouvelle programmation pour le festival sera bientôt dévoilée.