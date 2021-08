Pourquoi Dan Harris part après un séjour de dix ans

Lors de l’émission Good Morning America de dimanche, Dan Harris a annoncé qu’il quitterait le programme d’information dans deux mois. Cette nouvelle a probablement amené certains à se demander pourquoi Harris quittait GMA. Selon le présentateur, il quitte la série pour une raison très particulière, et cela est lié à sa société, Ten Percent Happier.

Harris a expliqué à l’émission qu’il partirait pour passer plus de temps avec son entreprise de méditation. Le présentateur a expliqué que Ten Percent Happier était son « agitation latérale » depuis un certain temps, mais qu’il souhaite y consacrer plus d’énergie à l’avenir. Il a déclaré sur GMA: «Ce fut une décision difficile pour moi. Comme certains d’entre vous le savent peut-être, j’ai passé beaucoup de temps sur mon travail parascolaire, mon activité secondaire, une entreprise de méditation, appelée Ten Percent Happier. Cela a été beaucoup à jongler et même si je suis un partisan public de l’équilibre travail/vie personnelle, si je suis honnête, j’ai eu du mal à suivre mes propres conseils.

Le co-présentateur du week-end a ensuite qualifié son passage sur GMA de “l’un des moments forts de ma vie. Mes collègues, à l’antenne comme à l’extérieur, sont devenus comme une famille. J’aime vraiment ces gens et ils vont me manquer horriblement. Harris a commencé Ten Percent Happier après avoir publié son livre, 10% Happier: How I Tamed the Voice in My Head, Reduced Stress without Losing My Edge and Found Self-Help That Actually Works, en 2014. Après que le livre soit devenu un best-seller, il a développé le livre en une application destinée à aider les sceptiques à entrer dans la méditation. Il a publié un livre de suivi, Meditation for Fidgety Skeptics: A 10% Happier How-To Book, en 2017.

En plus de son travail dans ce domaine, Harris a connu une longue carrière dans le journalisme de diffusion. Il a rejoint l’équipe d’ABC News en mars 2000 après avoir travaillé pour New England Cable News. Tout en travaillant avec ABC News et l’équipe GMA, Harris a couvert des histoires du monde entier. Il a travaillé sur des rapports concernant l’esclavage des enfants en Haïti et les situations de combat en Irak, en Afghanistan et en Israël, entre autres, selon la date limite. Le présentateur a remporté plusieurs prix pour ses reportages au fil des ans, dont le célèbre prix Edward R. Murrow. Harris a annoncé qu’il quitterait GMA dans deux mois. Mais, sa date finale en tant qu’ancre n’a pas encore été révélée.