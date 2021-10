Pourquoi Dan Levy de Schitt’s Creek n’est pas un fan de « Ew, David »

Ew, David, dis que ce n’est pas le cas !

Créateur et star de Schitt’s Creek Dan prélèvement vient de révéler la vérité étonnante qu’il n’aime pas le dicton qui a lancé mille mèmes et des millions de rires. Lors d’une récente séance sur ABC Jimmy Kimmel Live, il a franchement souligné qu’il n’était pas si drôle d’entendre les mots infâmes maintenant que la série primée aux Emmy est terminée.

« Cela a abouti à une sorte de slogan qui, je pense, me hantera pour le reste de ma vie », a-t-il expliqué. « ‘Ew’ n’est pas nécessairement quelque chose que vous voulez qu’on vous crie dans votre moment le plus vulnérable. »

Dan discutait avec Jimmy Kimmel sur le talk-show de fin de soirée tout en faisant la promotion de son nouveau livre centré sur Schitt’s Creek, Best Wishes, Warmest Regards. Et bien que Dan n’aime peut-être pas entendre l’expression IRL, il n’y est pas entièrement opposé. Par exemple, le nouveau livre de Dan présente plusieurs plaques d’immatriculation qui ont été créées avec le slogan préféré des fans. (Au cas où vous l’auriez déjà oublié, Alexis Rose (Annie Murphy) a dit « Ew, David » à l’occasion à son frère tout au long de la série.)