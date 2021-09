Pourquoi Daniel Craig n’a initialement pas approuvé la chanson No Time To Die de Billie Eilish

Il était convenu qu’il viendrait au studio le dimanche suivant, donc le jour désigné, je suis arrivé quelques heures avant l’arrivée de Barbara et Daniel juste pour m’assurer que ça sonnait aussi bien que possible. En l’écoutant comme si j’étais Daniel, j’ai réalisé que le point culminant devait être énorme alors j’ai passé du temps à masser le mix pour que, sans aucun changement perceptible, il soit beaucoup plus fort à ce moment-là. J’ai ensuite réglé le volume de la chanson pour qu’elle soit assez musclée, sachant que le point culminant serait bouleversant. Ils sont arrivés, j’ai assis Daniel sur la chaise entre les haut-parleurs, j’ai appuyé sur play et j’ai attendu sa réponse. Quand la chanson s’est terminée, il n’a pas levé les yeux mais a demandé à l’entendre une fois de plus. Barbara et moi n’avions aucune idée de ce qu’il ressentait jusqu’à la fin de sa deuxième écoute, quand il a levé les yeux vers moi et a dit quelque chose comme : « C’est foutrement incroyable. Dès qu’il l’a approuvé, les roues ont été mises en mouvement et la nouvelle que Billie Eilish faisait la chanson thème de Bond est apparue partout.