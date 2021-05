On ne sait pas si Dave Bautista pourra réellement jouer à Bane à un moment donné dans le futur, mais, avec les mouvements qu’il fait, ce n’est certainement pas impossible. Une chose que nous pouvons dire avec certitude est que l’acteur continuera à se mettre au défi avec différents types de rôles qui garderont le public sur ses gardes.

Le dernier film de Dave Bautista, Army of the Dead, est maintenant en salles et devrait sortir sur Netflix le 21 mai.