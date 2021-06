Pourquoi David Boreanaz de l’équipe SEAL pense que le spectacle est négligé par les critiques

Malgré les scénarios complexes mais réalistes, le manque de reconnaissance de SEAL Team de la part des critiques n’est pas tout à fait choquant, car de nombreuses émissions ont été négligées par les critiques et méritent à juste titre au moins une certaine reconnaissance. Avec le passage de SEAL Team à Paramount +, espérons que les critiques commenceront à prêter attention au drame militaire. David Boreanaz ne va pas sans se battre et il semble qu’il ait hâte de raconter plus d’histoires malgré tout.