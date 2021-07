Pourquoi David Bowie a rejeté l’offre de jouer la cérémonie d’ouverture olympique en 2012

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se poursuivent, l’accent a été mis sur les Jeux olympiques du passé. Les Jeux olympiques d’été de 2012 se sont notamment ouverts de manière spectaculaire avec un spectacle artistique intitulé Isles of Wonder qui a mis la musique britannique sur le devant de la scène avec des performances telles que Paul McCartney, Arctic Monkeys, Mike Oldfield et Dizzee Rascal. Cependant, absent de la programmation de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres était le natif de Londres David Bowie, une figure de proue de l’industrie de la musique jusqu’à sa mort en 2016.

Le spectacle artistique de la cérémonie d’ouverture 2012, mandaté par la Charte olympique, a été réalisé par le réalisateur britannique primé aux Oscars Danny Boyle. Alors que Boyle a fait tout un spectacle, il a plus tard admis au Toronto Star que tous les aspects d’Isles of Wonder n’étaient pas comme il l’avait initialement espéré. Selon Boyle, il avait initialement prévu que Bowie soit inclus dans la programmation, bien que le chanteur ait finalement décliné l’offre par désir de ne pas effectuer d’autres performances en direct.

“Nous nous sommes rencontrés à New York, ce qui était une grande chose pour moi, car c’est un de mes héros, un héros sérieux. Vous rencontrez beaucoup de gens, y compris la reine, qui ne vous rendent pas vraiment nerveux. Mais j’étais vraiment nerveux de le rencontrer », a déclaré Boyle. “Il ne voulait malheureusement rien faire en direct. Mais j’aimerais toujours faire quelque chose avec lui.”

Au moment des Jeux olympiques d’été de 2012, Bowie n’avait pas tourné depuis près d’une décennie et était en semi-retraite. Après avoir sorti Reality en 2003 et s’être lancé dans la tournée mondiale qui l’accompagne, le A Reality Tour, Bowie a pris du recul par rapport à sa carrière musicale après avoir subi une crise cardiaque. Dans les années qui ont suivi, sa production musicale était minime, Bowie ne faisant que des apparitions ponctuelles sur scène et en studio. Cependant, au début de 2013, quelques mois seulement après les Jeux olympiques d’été de 2012, Bowie a sorti son 24e album studio, The Next Day, son premier album studio en une décennie. Il a sorti son 25e album studio, Blackstar, en janvier 2016, quelques jours avant sa mort.

Bowie est malheureusement décédé « paisiblement, entouré de sa famille » à l’âge de 69 ans en janvier 2016 après une « bataille de 18 mois contre le cancer ». Une déclaration publiée sur les comptes officiels de l’artiste sur les réseaux sociaux à l’époque disait : “David Bowie est décédé paisiblement aujourd’hui entouré de sa famille après une courageuse bataille de 18 mois contre le cancer. Alors que beaucoup d’entre vous partageront cette perte, nous vous demandons de respecter l’intimité de la famille pendant leur période de deuil.” Au cours des années qui ont suivi son décès, Bowie est resté dans les mémoires comme une icône de la musique.